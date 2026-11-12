Babnet   Latest update 10:38 Tunis

المستشفى المحلي بماطر ينظم حملة توعية وتقصٍّ بمناسبة اليوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي المزمن

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af57fb468b978.92864727_eohqlfkpjinmg.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 09:58 قراءة: 1 د, 27 ث
      
تنظم الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، بالتعاون مع المستشفى المحلي بماطر وبمبادرة من الجمعية التونسية لأمراض الرئة والحساسية، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، حملة توعوية وتقص بمناسبة اليوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي المزمن (BPCO).


وتستهدف هذه الفعالية الصحية، التي يحتضنها المستشفى المحلي بماطر تحت شعار "تتكيف؟ إيجا تفقد روحك وقيس النفس"، عموم المواطنين وتهدف إلى نشر الوعي بمخاطر مرض الانسداد الرئوي المزمن والتعريف بطرق الوقاية وأهمية الكشف المبكر.


كما يتضمن برنامج الحملة تقديم باقة من النصائح والإرشادات الصحية المباشرة للمواطنين إلى جانب إجراء عمليات قياس وظائف التنفس والتقصي سعيا لترسيخ الثقافة الوقائية والحد من تداعيات هذا المرض المزمن.


ويعد مرض الانسداد الرئوي المزمن (BPCO) من أبرز التحديات الصحية والأمراض التنفسية المزمنة في تونس حيث يقدر معدل انتشاره بنسبة تتراوح بين 3.7% و4% بين الكهول ممن تجاوزوا سن الأربعين.

ويرتبط تزايد معدلات الإصابة في التونس أساسا بعوامل التلوث البيئي والتعرض المهني للغبار والدخان الصناعي إضافة إلى التدخين بمختلف أشكاله الذي يمثل المسبب الرئيسي للمرض.

وأمام هذا الواقع، تركز الحملات التوعوية والقوافل الصحية الوطنية على أهمية إجراء اختبار قياس وظائف التنفس (Spirométrie) لتأكيد التشخيص وتحديد قدرة الرئتين بالتوازي مع دعوة كل من تجاوز سن الأربعين من المدخنين أو من يعانون من سعال مزمن وضيق في التنفس إلى الإسراع بالتقصي المبكر لتفادي التعقيدات الصحية.

كما يشكلمرض الانسداد الرئوي المزمن (BPCO) أحد أبرز التحديات الصحية التنفسية في تونس حيث تطال معدلات انتشاره ما بين 3.7% و4% من الكهول فوق سن الأربعين وهو ما يعادل نحو 200 ألف إلى 430 ألف مصاب حسب تقارير الأوساط الطبية والجمعيات المختصة.

ورغم هذه الأرقام، فإن الإشكال الأبرز يكمن في غياب التشخيص المبكر، إذ يقدر أن أكثر من 80% من المرضى لا يكتشفون إصابتهم إلا بعد تفاقم الأعراض وبلوغ مراحل متقدمة.

وتعود هذه المعدلات بالأساس إلى الانتشار الواسع للتدخين بمختلف أنواعه فضللا عن التعرض المهني والبيئي للغبار والمواد الكيميائية.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339564

babnet

كل الأخبار...

10:38 - تأجيل محاكمة رجل الأعمال ماهر شعبان وأكثر من 10 متهمين إلى جلسة 26 ديسمبر
10:27 - مجلة إسبانية متخصصة تسلط الضوء على تطور قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في تونس وآفاق التعاون والاستثمار
10:26 - بين سوسة والقيروان... تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالأوساط الشبابية
10:22 - محاكمة سيدة أعمال من أجل تبييض الأموال
10:05 - حجز لديهم 200 كغ زطلة و 400 الف قرص مخدر: التمديد في ايقاف عناصر شبكة ترويج المخدرات
09:58 - المستشفى المحلي بماطر ينظم حملة توعية وتقصٍّ بمناسبة اليوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي المزمن
09:50 - تصفيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة (الدور التمهيدي الثاني/ذهاب): البرنامج والنتائج الجزئية
09:41 - المبادلات التجارية بين تونس والبرتغال بلغت 1096,1 مليون دينار سنة 2025
09:36 - قاضي التحقيق يُحيل مديراً عاماً سابقاً لبنك عمومي على دائرة الاتهام في قضايا الفساد المالي
09:34 - طقس اليوم: سماء مغيمة جزئيا فتدريجيا كثيفة السحب ليلا
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 نوفمبر 2026 | 2 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:54
05:25
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet29°
26° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
27°-15
25°-16
24°-17
26°-15
  • Avoirs en devises 24007,8
  • (11/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37598 DT
  • (11/11)
  • 1 $ = 3,01097 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/11)     1146,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/11)   29144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab