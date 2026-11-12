المستشفى المحلي بماطر ينظم حملة توعية وتقصٍّ بمناسبة اليوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي المزمن

تنظم الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، بالتعاون مع المستشفى المحلي بماطر وبمبادرة من الجمعية التونسية لأمراض الرئة والحساسية، يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، حملة توعوية وتقص بمناسبة اليوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي المزمن (BPCO).وتستهدف هذه الفعالية الصحية، التي يحتضنها المستشفى المحلي بماطر تحت شعار "تتكيف؟ إيجا تفقد روحك وقيس النفس"، عموم المواطنين وتهدف إلى نشر الوعي بمخاطر مرض الانسداد الرئوي المزمن والتعريف بطرق الوقاية وأهمية الكشف المبكر.كما يتضمن برنامج الحملة تقديم باقة من النصائح والإرشادات الصحية المباشرة للمواطنين إلى جانب إجراء عمليات قياس وظائف التنفس والتقصي سعيا لترسيخ الثقافة الوقائية والحد من تداعيات هذا المرض المزمن.ويعد مرض الانسداد الرئوي المزمن (BPCO) من أبرز التحديات الصحية والأمراض التنفسية المزمنة في تونس حيث يقدر معدل انتشاره بنسبة تتراوح بين 3.7% و4% بين الكهول ممن تجاوزوا سن الأربعين.ويرتبط تزايد معدلات الإصابة في التونس أساسا بعوامل التلوث البيئي والتعرض المهني للغبار والدخان الصناعي إضافة إلى التدخين بمختلف أشكاله الذي يمثل المسبب الرئيسي للمرض.وأمام هذا الواقع، تركز الحملات التوعوية والقوافل الصحية الوطنية على أهمية إجراء اختبار قياس وظائف التنفس (Spirométrie) لتأكيد التشخيص وتحديد قدرة الرئتين بالتوازي مع دعوة كل من تجاوز سن الأربعين من المدخنين أو من يعانون من سعال مزمن وضيق في التنفس إلى الإسراع بالتقصي المبكر لتفادي التعقيدات الصحية.كما يشكلمرض الانسداد الرئوي المزمن (BPCO) أحد أبرز التحديات الصحية التنفسية في تونس حيث تطال معدلات انتشاره ما بين 3.7% و4% من الكهول فوق سن الأربعين وهو ما يعادل نحو 200 ألف إلى 430 ألف مصاب حسب تقارير الأوساط الطبية والجمعيات المختصة.ورغم هذه الأرقام، فإن الإشكال الأبرز يكمن في غياب التشخيص المبكر، إذ يقدر أن أكثر من 80% من المرضى لا يكتشفون إصابتهم إلا بعد تفاقم الأعراض وبلوغ مراحل متقدمة.وتعود هذه المعدلات بالأساس إلى الانتشار الواسع للتدخين بمختلف أنواعه فضللا عن التعرض المهني والبيئي للغبار والمواد الكيميائية.