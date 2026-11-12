تصفيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة (الدور التمهيدي الثاني/ذهاب): البرنامج والنتائج الجزئية
في ما يلي البرنامج والنتائج الجزئية لمباريات الدور التمهيدي الثاني (ذهاب) من تصفيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2027 لأقل من 23 سنة، التي جرت أمس الأربعاء، على أن تتواصل المباريات أيام الخميس والجمعة والسبت:
الأربعاء 11 نوفمبر 2026- كينيا – كوت ديفوار: 2 – 1
- جنوب السودان – السنغال: 0 – 0
- زيمبابوي – مالي: 0 – 3
- إيسواتيني – الجزائر: 2 – 1
- رواندا – الكاميرون: 0 – 3
- بوتسوانا – غينيا: 0 – 1
- ليبيا – غانا: 1 – 0
- بوركينا فاسو – زامبيا: 1 – 0
الخميس 12 نوفمبر 2026- إثيوبيا – المغرب: الساعة 14:00
- أنغولا – الكونغو: الساعة 16:00
- تونس – الغابون: الساعة 18:00
الجمعة 13 نوفمبر 2026- جمهورية الكونغو الديمقراطية – نيجيريا: الساعة 14:00
السبت 14 نوفمبر 2026- مدغشقر – جنوب إفريقيا: الساعة 14:00
ملاحظةتأهل منتخب النيجر إلى الدور الثالث والأخير عقب انسحاب منتخب غينيا الاستوائية، فيما تأهل المنتخب المصري مباشرة بصفته البلد المنظم.
الأربعاء 11 نوفمبر 2026- كينيا – كوت ديفوار: 2 – 1
- جنوب السودان – السنغال: 0 – 0
- زيمبابوي – مالي: 0 – 3
- إيسواتيني – الجزائر: 2 – 1
- رواندا – الكاميرون: 0 – 3
- بوتسوانا – غينيا: 0 – 1
- ليبيا – غانا: 1 – 0
- بوركينا فاسو – زامبيا: 1 – 0
الخميس 12 نوفمبر 2026- إثيوبيا – المغرب: الساعة 14:00
- أنغولا – الكونغو: الساعة 16:00
- تونس – الغابون: الساعة 18:00
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