تصفيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة (الدور التمهيدي الثاني/ذهاب): البرنامج والنتائج الجزئية

الأربعاء 11 نوفمبر 2026



الخميس 12 نوفمبر 2026



الجمعة 13 نوفمبر 2026



السبت 14 نوفمبر 2026



ملاحظة



في ما يليلمبارياتمن تصفياتلأقل من، التي جرت أمس الأربعاء، على أن تتواصل المباريات أيام: الساعة: الساعة: الساعة: الساعة: الساعةتأهل منتخبإلىعقب انسحاب منتخب، فيما تأهل المنتخبمباشرة بصفته