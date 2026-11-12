المبادلات التجارية بين تونس والبرتغال بلغت 1096,1 مليون دينار سنة 2025
بلغت المبادلات التجارية للسلع بين تونس والبرتغال نحو 1096,1 مليون دينار سنة 2025، من بينها 349,5 مليون دينار صادرات تونسية نحو البرتغال، شملت أساساً التجهيزات الكهربائية والإلكترونية والزيوت والمواد الدهنية والنسيج والملابس والأدوات البصرية والطبية.
وفي المقابل، بلغت الواردات التونسية من البرتغال 746,6 مليون دينار، أهمها المواد البلاستيكية والورق والكرتون والآلات والتجهيزات الصناعية والألياف والتجهيزات الكهربائية، وفق بيانات نشرتها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت".
لقاء بين "كونكت" وكنفدرالية المؤسسات البرتغاليةوفي هذا الإطار، استقبل رئيس كنفدرالية المؤسسات البرتغالية، أرميندو مونتيرو، بـمقر المنظمة في لشبونة، رئيس "كونكت"، أصلان بالرجب، والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناحية الغربي، بحضور سفير تونس بالبرتغال، نوفل هدية.
وتناول اللقاء آفاق التعاون بين المنظمتين، ودعم العلاقات بين مجتمعات الأعمال في البلدين، وتحديد فرص جديدة للشراكة التجارية والصناعية والاستثمارية، وفق كونكت.
ومن بين القطاعات الواعدة التي تم تحديدها، التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والخدمات الإعلامية والمؤسسات الناشئة والابتكار والصناعات الكهربائية والإلكترونية والمكونات الصناعية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة.
جناح تونس بمعرض "ويب سميت لشبونة 2026"ويندرج اللقاء ضمن مشاركة "كونكت" في تنظيم جناح تونس بـمعرض «ويب سميت لشبونة 2026» من 9 إلى 12 نوفمبر، ومرافقة وفد من المؤسسات الناشئة والشركات التونسية في القطاع الرقمي. وتشهد هذه الدورة مشاركة 70003 مشاركاً من 164 بلداً، و3052 عارضاً، و960 متدخلاً، و1943 مستثمراً.
وفي المقابل، بلغت الواردات التونسية من البرتغال 746,6 مليون دينار، أهمها المواد البلاستيكية والورق والكرتون والآلات والتجهيزات الصناعية والألياف والتجهيزات الكهربائية، وفق بيانات نشرتها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت".
لقاء بين "كونكت" وكنفدرالية المؤسسات البرتغاليةوفي هذا الإطار، استقبل رئيس كنفدرالية المؤسسات البرتغالية، أرميندو مونتيرو، بـمقر المنظمة في لشبونة، رئيس "كونكت"، أصلان بالرجب، والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناحية الغربي، بحضور سفير تونس بالبرتغال، نوفل هدية.
وتناول اللقاء آفاق التعاون بين المنظمتين، ودعم العلاقات بين مجتمعات الأعمال في البلدين، وتحديد فرص جديدة للشراكة التجارية والصناعية والاستثمارية، وفق كونكت.
ومن بين القطاعات الواعدة التي تم تحديدها، التكنولوجيات الرقمية والذكاء الاصطناعي والخدمات الإعلامية والمؤسسات الناشئة والابتكار والصناعات الكهربائية والإلكترونية والمكونات الصناعية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة.
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