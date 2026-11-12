المبادلات التجارية بين تونس والبرتغال بلغت 1096,1 مليون دينار سنة 2025

لقاء بين "كونكت" وكنفدرالية المؤسسات البرتغالية



جناح تونس بمعرض "ويب سميت لشبونة 2026"



بلغتبيننحوسنة، من بينهانحو البرتغال، شملت أساساًوفي المقابل، بلغتمن البرتغال، أهمها، وفق بيانات نشرتهاوفي هذا الإطار، استقبل رئيس، بـ، رئيس، و، بحضوروتناول اللقاءبين المنظمتين، ودعمفي البلدين، وتحديدالتجارية والصناعية والاستثمارية، وفقومن بينالتي تم تحديدها،ويندرج اللقاء ضمن مشاركةفي تنظيمبـمن، ومرافقةفي. وتشهد هذه الدورة مشاركةمن، و، و، و