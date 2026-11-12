لاعبة التنس التونسية أنس جابر تأمل في العودة إلى بطولات اتحاد المحترفات في 2027
أكدت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية عالمياً سابقاً، أنها تأمل في العودة إلى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات في عام 2027، بعد ابتعادها عن الميادين بسبب عطلة الأمومة.
وكانت أنس قد ابتعدت عن المنافسات العام الماضي عقب خروجها من الدور الأول لبطولة ويمبلدون، بسبب الإصابات والإرهاق، قبل أن تمدد فترة غيابها لاحقاً.
وقالت اللاعبة، التي حلّت وصيفة للبطلة ثلاث مرات في البطولات الأربع الكبرى، في تصريح إعلامي لصحيفة "ذا ناشونال" نُشر أمس الأربعاء: "آمل أن أعود إلى المنافسات، وأتمنى أن يكون ذلك العام المقبل. لا أعرف الموعد بالتحديد حتى الآن، لكنه سيكون قريباً جداً".
وأضافت: "ما زلت أتعرف على التغييرات التي طرأت على جسدي بعد عطلة الأمومة، لكنني سأعود بالتأكيد، وآمل أن أتمكن من الاستمرار في بطولات المحترفات لعدة سنوات أخرى قبل الاعتزال".
وحققت اللاعبة، البالغة من العمر 32 عاماً، خمسة ألقاب في بطولات اتحاد المحترفات، كما دخلت التاريخ عام 2022 عندما أصبحت أول لاعبة عربية تبلغ نهائي إحدى البطولات الكبرى، بعدما حلّت وصيفة في بطولة ويمبلدون خلف الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.
وكانت أنس قد ابتعدت عن المنافسات العام الماضي عقب خروجها من الدور الأول لبطولة ويمبلدون، بسبب الإصابات والإرهاق، قبل أن تمدد فترة غيابها لاحقاً.
وقالت اللاعبة، التي حلّت وصيفة للبطلة ثلاث مرات في البطولات الأربع الكبرى، في تصريح إعلامي لصحيفة "ذا ناشونال" نُشر أمس الأربعاء: "آمل أن أعود إلى المنافسات، وأتمنى أن يكون ذلك العام المقبل. لا أعرف الموعد بالتحديد حتى الآن، لكنه سيكون قريباً جداً".
وأضافت: "ما زلت أتعرف على التغييرات التي طرأت على جسدي بعد عطلة الأمومة، لكنني سأعود بالتأكيد، وآمل أن أتمكن من الاستمرار في بطولات المحترفات لعدة سنوات أخرى قبل الاعتزال".
وحققت اللاعبة، البالغة من العمر 32 عاماً، خمسة ألقاب في بطولات اتحاد المحترفات، كما دخلت التاريخ عام 2022 عندما أصبحت أول لاعبة عربية تبلغ نهائي إحدى البطولات الكبرى، بعدما حلّت وصيفة في بطولة ويمبلدون خلف الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.
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