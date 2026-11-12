Babnet   Latest update 10:38 Tunis

لاعبة التنس التونسية أنس جابر تأمل في العودة إلى بطولات اتحاد المحترفات في 2027

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af579a44b0bd3.52836772_nmjlqphogefki.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 09:28 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أكدت لاعبة التنس التونسية أنس جابر، المصنفة الثانية عالمياً سابقاً، أنها تأمل في العودة إلى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات في عام 2027، بعد ابتعادها عن الميادين بسبب عطلة الأمومة.


وكانت أنس قد ابتعدت عن المنافسات العام الماضي عقب خروجها من الدور الأول لبطولة ويمبلدون، بسبب الإصابات والإرهاق، قبل أن تمدد فترة غيابها لاحقاً.
أخبار ذات صلة:
انس جابر تتبرع بجهاز متطور للتسلسل الجيني لفائدة معهد صالح عزي...


وقالت اللاعبة، التي حلّت وصيفة للبطلة ثلاث مرات في البطولات الأربع الكبرى، في تصريح إعلامي لصحيفة "ذا ناشونال" نُشر أمس الأربعاء: "آمل أن أعود إلى المنافسات، وأتمنى أن يكون ذلك العام المقبل. لا أعرف الموعد بالتحديد حتى الآن، لكنه سيكون قريباً جداً".
أخبار ذات صلة:
أنس جابر تُرزق بمولودها الأول...


وأضافت: "ما زلت أتعرف على التغييرات التي طرأت على جسدي بعد عطلة الأمومة، لكنني سأعود بالتأكيد، وآمل أن أتمكن من الاستمرار في بطولات المحترفات لعدة سنوات أخرى قبل الاعتزال".

وحققت اللاعبة، البالغة من العمر 32 عاماً، خمسة ألقاب في بطولات اتحاد المحترفات، كما دخلت التاريخ عام 2022 عندما أصبحت أول لاعبة عربية تبلغ نهائي إحدى البطولات الكبرى، بعدما حلّت وصيفة في بطولة ويمبلدون خلف الكازاخستانية إيلينا ريباكينا.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339560

babnet

كل الأخبار...

10:38 - تأجيل محاكمة رجل الأعمال ماهر شعبان وأكثر من 10 متهمين إلى جلسة 26 ديسمبر
10:27 - مجلة إسبانية متخصصة تسلط الضوء على تطور قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في تونس وآفاق التعاون والاستثمار
10:26 - بين سوسة والقيروان... تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات بالأوساط الشبابية
10:22 - محاكمة سيدة أعمال من أجل تبييض الأموال
10:05 - حجز لديهم 200 كغ زطلة و 400 الف قرص مخدر: التمديد في ايقاف عناصر شبكة ترويج المخدرات
09:58 - المستشفى المحلي بماطر ينظم حملة توعية وتقصٍّ بمناسبة اليوم العالمي لمرض الانسداد الرئوي المزمن
09:50 - تصفيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة (الدور التمهيدي الثاني/ذهاب): البرنامج والنتائج الجزئية
09:41 - المبادلات التجارية بين تونس والبرتغال بلغت 1096,1 مليون دينار سنة 2025
09:36 - قاضي التحقيق يُحيل مديراً عاماً سابقاً لبنك عمومي على دائرة الاتهام في قضايا الفساد المالي
09:34 - طقس اليوم: سماء مغيمة جزئيا فتدريجيا كثيفة السحب ليلا
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 12 نوفمبر 2026 | 2 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:54
05:25
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet29°
26° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
27°-15
25°-16
24°-17
26°-15
  • Avoirs en devises 24007,8
  • (11/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37598 DT
  • (11/11)
  • 1 $ = 3,01097 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/11)     1146,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/11)   29144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab