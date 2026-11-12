أكدت لاعبة التنس التونسية، المصنفة، أنها تأمل فيفي عام، بعد ابتعادها عن الميادين بسببوكانتقد ابتعدت عن المنافسات العام الماضي عقب خروجها من، بسبب، قبل أن تمدد فترة غيابها لاحقاً.وقالت اللاعبة، التي حلّتفي، في تصريح إعلامي لصحيفةنُشر أمس الأربعاء:وأضافت:وحققت اللاعبة، البالغة من العمرفي بطولات، كما دخلتعامعندما أصبحتتبلغ، بعدما حلّتفيخلف الكازاخستانية