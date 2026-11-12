بلدية صفاقس: مشاريع مبرمجة ضمن ميزانية البلدية لسنة 2027 بكلفة تناهز 150 مليون دينار

انعقدت جلسة عمل يوم الأربعاء بقصر بلدية صفاقس مع المجالس المحلية للنظر في وضعية المشاريع التنموية ومتابعتها،وعرض المشاريع المبرمجة ضمن ميزانية البلدية لسنة 2027 ،والتي تقدر بحوالي 150 مليون ديناروتم خلال الجلسة عرض مشروع إعادة تهيئة الحديقة العمومية" التوتة "الذي يتضمن اعادة تهيئة المساحات الخضراء ،وتجديد الحيوانات ،وتكثيف الأشجار والتعشيب، وبعث روح جديدة في المتنفس الوحيد للعائلات بجهة صفاقسويعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع التي تعمل بلدية صفاقس على إنجازه بمواصفات تحافظ على قيمة المكان التاريخية وجماليته ليكون في مستوى تطلعات المواطنينكما تم عرض مشروع تهيئة المسلخ البلدي، بما يضمن احترام المعايير الصحية ،والبيئية، وتحسين جودة الخدمات، والمردودية الاقتصادية،الى جانب عرض مشروع تهيئة سوق الجملة للخضر والغلال للمساهمة في تحسين حوكمة السوق ،وتنظيمه رقميا ،وتعزيز دوره في تزويد الجهة بالخضر والغلالونظرت الجلسة أيضا، في مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية الذي ينقسم الى مرحلة إعداد الصورة الجوية والخرائط الرقمية ، ومرحلة إعداد مثال التهيئة العمرانيةويهدف هذا المشروع الى تحديث المعطيات ،والخرائط الرقمية المعتمدة كأساس لإعداد الدراسات ،ومراجعة مخططات التنميةوفي جانب اخر، تم النظر في مشروع تعشيب ملاعب الأحياء ،على غرار ملعب بحي الحرية، وملعب بطريق المطار كلم 3،حيث يسعى هذا المشروع الى تلبية تطلعات الشباب ،والأطفال في توفير فضاءات آمنة ومجهزة تساهم في نشر الثقافة الرياضية والوقاية من السلوكيات الخطيرة، بالاضافة الى الاعتناء بالمناطق الخضراء والحدائق ،وذلك في اطار برنامج بلدية صفاقس لغراسة 5 الاف شجرة الذي انطلقت في تنفيذه بداية من يوم 8 نوفمبر الحالي الى غاية شهر افريل 2027كما تناول الحضور خلال الجلسة ،مشروع محطة انتاج الطاقة الكهروضوئية بضيعة بشكة ،وهو مشروع نموذجي يهدف الى انتاج 631٫800 KWc سنويا لدعم الاعتماد على الطاقات المتجددة وتغطية حوالي 50بالمائة من استهلاك 8 محولات كهربائية بالمنشآت البلدية، وسيدخل حيز الاستغلال خلال الايام القادمةوتم كذلك ،عرض أهم التدخلات المنجزة في مجالات تعبيد الطرقات ،والترصيف بدوائر حي الحبيب ،ومركز شاكر ،وصيانة الإنارة العمومية والنظافة والعناية بالبيئةوأكد الكاتب العام المكلف بتسير شؤون البلدية بالمناسبة، على تذليل كافة الصعوبات من أجل التسريع في استكمال هذه المشاريع، وتعزيز النظافة والعناية بالمحيط بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، مبرزا الدور الكبير الذي تلعبه المجالس المحلية في طرح المشاريع التنموية باعتبارها الشريك الأساسي للنهوض بالمنطقة