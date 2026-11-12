ولاية قفصة: جلسة عمل للمصادقة على مشروع المخطط المحلي للصمود والتكيّف مع التغيرات المناخية ببلدية المتلوي

في إطار تنفيذ مشروع «العمل المناخي الشامل والدامج للجميع في البلديات التونسية، (ACiCT) أشرف والي قفصة سليم فروجة ، بمقر الولاية على جلسة عمل خُصّصت للنظر في مشروع المخطط المحلي للصمود والتكيّف مع التغيرات المناخية الخاص ببلدية المتلوي، والمصادقة عليهوأُنجز هذا المشروع من قبل المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد (CILG)، بالتعاون مع الاتحاد الكندي للبلديات (FCM)، وبالشراكة مع وزارتي الداخلية والبيئة، ويهدف إلى تعزيز قدرات البلديات التونسية على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية من خلال اعتماد مقاربات تشاركية ومندمجة في التخطيط ،والعمل البيئي المحليوتمّ خلال الجلسة ،تقديم عرض حول مشروع (ACiCT)، تضمّن مختلف مكوّناته ومراحل إنجازه، إلى جانب استعراض جملة من المقترحات والمشاريع البيئية ذات الأولوية ببلدية المتلوي، في انتظار البحث عن مصادر التمويل اللازمة لتجسيمها، خاصة إحداث حزام أخضر على امتداد الطريق الرئيسية بمعتمدية المتلوي، بطول 5 كلم، وبكلفة جملية تقدّر بـ200 ألف دينار،وتهيئة مناطق خضراء بكلفة تقدّر بـ2.5 مليون دينار، بما يساهم في تحسين المشهد الحضري وتوسيع المساحات الخضراءكم تمحورت هذه المشاريع حول التحكم في مياه الأمطار من خلال اقتراح اختيار منطقة ملائمة لتجميع مياه الأمطار وتثمينها،وبناء وتهيئة 10 خزانات للمياه ،بما يدعم جهود المحافظة على الموارد المائية ،وتعزيز القدرة على التأقلم مع فترات الجفافوتندرج هذه المبادرات في إطار التوجه نحو إرساء مقاربة محلية أكثر نجاعة في التصرف في الموارد الطبيعية، وتعزيز الصمود المناخي، بما يضمن بيئة سليمة ،ومحيط عيش أفضل للأجيال الحاضرة والقادمةوأكّد الوالي أنّ ولاية قفصة، وبلدية المتلوي على وجه الخصوص، تتميّزان بخصوصيات بيئية ومناخية تفرض مضاعفة الجهود ،وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، باعتبار ما تواجهه المنطقة من تحديات متزايدة، من أبرزها ارتفاع درجات الحرارة ،وتواتر فترات الجفاف وتراجع الموارد المائية، إلى جانب الضغط المتواصل على الموارد الطبيعية ،وضرورة ترشيد استغلالهاكما أشار إلى الإشكاليات البيئية المرتبطة بالنشاطين المنجمي والصناعي، وما يستوجبه ذلك من تحسين منظومة التصرف في النفايات المنزلية والحد من المصبات العشوائية، فضلاً عن تعزيز المساحات الخضراء والارتقاء بقدرة البنية التحتية الحضرية على مجابهة التقلبات المناخيةوأضاف أنّ هذا المشروع يمثّل فرصة هامة للارتقاء بالعمل البيئي على المستوى المحلي، والانتقال من المعالجة الظرفية للإشكاليات البيئية إلى اعتماد مقاربة استباقية ،ومندمجة تقوم على التخطيط المحكم ،والتكيّف مع التغيرات المناخية، وتحسين التصرف في الموارد الطبيعية، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة