زغوان: تهيئة القسط الأول من مسلك مريح بمعتمدية زغوان بكلفة تناهز2 مليون دينار

بلغت كلفة أشغال مشروع تهيئة القسط الأول من مسلك مريح بمعتمدية زغوان 2 مليون دينار على طول 1.028 كلموعاين والي زغوان ،كريم البرنجي، رفقة معتمد زغوان، والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان ،وعضو المجلس المحلي تقدم أشغال هذا المشروع ،وذلك في إطار متابعة نسق إنجاز المشاريع التنموية والحرص على احترام الآجال التعاقدية وجودة الأشغالوتتمثل مكونات المشروع في إنجاز طبقات الطريق وحواشيه، والتغليف السطحي، وتركيز مجارٍ مائية وحواجز، إلى جانب إنجاز السيالات ،وتركيز علامات التشوير الأفقية والعموديةوأكد والي الجهة بالمناسبة، على ضرورة إعداد رزنامة مضبوطة لاستكمال الأشغال المتبقية،وتذليل الصعوبات التي قد تعترض سير الأشغال، بما يضمن استكمال المشروع وفق المواصفات الفنية ،ويساهم في تحسين البنية التحتية بالمنطقة