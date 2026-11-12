سوسة: ورشة عمل للإعلان عن انطلاق دراسة مراجعة خارطة حماية الأراضي الفلاحية بالجهة

أشرف والي سوسة، سفيان التنفوري يوم الأربعاء بمقر الولاية، على ورشة عمل خُصّصت للإعلان عن انطلاق دراسة مراجعة خارطة حماية الأراضي الفلاحية بولاية سوسةوأكّد الوالي أهمية هذا المسار باعتباره مرتبطاً بمستقبل التهيئة الترابية بالجهة، وبحسن التصرف في رصيدها العقاري، وقدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة، فضلاً عن ضمان حقوق الأجيال القادمة، ومساعدة أصحاب القرار على اتخاذ خيارات تتلاءم مع خصوصية وطبيعة الرصيد العقاري الفلاحي المتوفروأبرز أن حماية الأراضي الفلاحية ،والحرص على عدم استنزاف الثروة العقارية الفلاحية يمثّلان خيارا تنمويا استراتيجياً، من شأنه المحافظة على القدرة الإنتاجية للقطاع الفلاحي، وضمان الأمن الغذائي، وصيانة الموارد الطبيعية، وحماية التوازنات في مختلف المجالاتكما شدّد على ضرورة اعتماد رؤية استشرافية ومتكاملة في التعامل مع المجال الترابي، تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحولات والحاجيات الحقيقية للجهة، وتراعي خصوصيات ولاية سوسة باعتبار موقعها الجغرافي الاستراتيجي،وتنوع أنشطتها الاقتصادية وحركية الاستثمار المتنامية بهاوأكّد الوالي في هذا السياق، ضرورة التشخيص الدقيق للرصيد العقاري الفلاحي ،وتحيين المعطيات المتعلقة بطبيعة الأراضي وخصائصها ،ومدى توفر الموارد المائية، وتصنيفها حسب قيمتها الفلاحية، بما يساعد على توجيه الفلاحين والمستثمرين في المجال الفلاحيكما دعا إلى تقييم المجال العمراني ،ومدى انسجام الخارطة الحالية مع أمثلة التهيئة العمرانية والوثائق الترتيبية، وتحديد الإشكاليات والوضعيات التي تستوجب المعالجة، بما يضمن وضوح الرؤية لدى مختلف المتدخلين ،والمستثمرين ،والمواطنينوأشارأيضا، إلى أن تداخل الصلاحيات والمسؤوليات في المجال الترابي يجعل من التنسيق بين مختلف الهياكل والمتدخلين شرطاً أساسياً لإنجاح الدراسة، والخروج بوثيقة مرجعية واضحة تكون أداة فاعلة لتوجيه القرار العمومي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتفادي تضارب التوجهات، وضمان الانسجام بين مختلف السياسات والخيارات التنمويةومن جهته، قدّم مجمع مكتب الدراسات ST2I عرضاً فنياً حول مراجعة الخارطة الفلاحية بولاية سوسة، تضمّن الإطار العام للدراسة ،وأهدافها والمنهجية المعتمدة ،ومراحل إنجازها ،والنتائج المنتظرة منهاوناقش الحضور خلال ورشة العمل مختلف الصعوبات ،والإشكاليات التي قد تعترض تنفيذ الدراسة، وسبل معالجتها في إطارالتنسيق .والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية