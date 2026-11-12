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الكاف: يوم جهوي إعلامي حول "الوقاية من حرائق الغابات ومقاومتها"

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Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 14:06 قراءة: 1 د, 23 ث
      
في إطار سلسلة الأيام التحسيسية والإعلامية التي تشرف عليها الإدارة العامة للغابات حول الوقاية من حرائق الغابات ومقاومتها ، نظمت دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالكاف بفضاء القصبة يوم الأربعاء يوما إعلاميا حول الوقاية من حرائق الغابات ومقاومتها
وتأتي هذه التظاهرة في سياق برنامج وطني شامل لاستعادة المنظومة الإيكولوجية، ومواجهة الأضرار التي لحقت بالمساحات الغابية جراء حرائق الصائفة المنقضية


ولدى افتتاحه فعاليات اليوم الإعلامي، أشار والي الجهة، وليد كعبية إلى الدّور المحوري لقطاع الغابات بالجهة باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ،ومواجهة التغيرات المناخية،وخلق مواطن الشغل، وتحسين دخل متساكني المناطق الريفية

وأكّد في هذا السياق ، على ضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين لحماية الغطاء النباتي من الحرائق والاعتداءات للحفاظ على التوازن البيئي ،وحيوية السياحة الإيكولوجية
ومن جهته أكّد المدير العام للغابات، أنّ هذه الأيام الإعلامية التحسيسية، تندرج في إطار استعادة المنظومات الغابيّة ،والمحافظة على الغطاء النباتي لحماية الحياة البرية والثروة الحيوانية،بما يستدعي إدارة ميدانية يقظة ،وتضافر جهود المواطنين والمتساكنين مع السلطات الأمنية والحماية المدنية

وأضاف أن المصالح المركزية والجهوية تتجه نحو تطوير منظومة مراقبة الحرائق عبر منصات رقمية تتيح للمواطنين المساهمة في رصد الحرائق ،والإبلاغ عنها
وأثثت هذه التظاهرة الإعلامية عديد العروض المرئية التفاعلية حول تقييم الاستراتيجية الوطنية من حيث النجاعة،والاستدامة، وأداء الفاعلين
كما تمّ التعريف بالاستراتيجية الوطنية لحماية الغابات التي تمتد من سنة 2026 إلى سنة 2035،وأطلقتها الإدارة العامة للغابات ،حيث تهدف إلى تعزيز قدرة الغابات على التأقلم مع التغيرات المناخية، عبرإعادة تشجير 30 ألف هكتار بالنظر للخسائر الكبيرة التي تكبّدتها الثروة الغابيّة خلال الصائفة الماضية
وتمحورت العروض المقدمة حول أهم الإشكاليات والنقائص المسجلة، والمقترحات والحلول، والتوجهات المستقبلية التي تشمل إعادة النظر في منظومة الإطفاء، والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة ، وتجديد أسطول الإدارة العامة للغابات لتقليل الخسائر البيئية والاقتصادية ،وحماية الأرواح

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