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ولاية تطاوين :جلسة عمل حول صيانة وترميم قصر بني بركة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 15:04 قراءة: 0 د, 54 ث
      
في إطار المحافظة على المعلم الأثري قصر بني بركة ،والنظر في مطلب متعلّق بالحصول على ترخيص بترميمه و صيانته، انعقدت بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل في الغرض
وتم في مستهلّ الجلسة،عرض الوضعية الحالية لقصر بني بركة ،والأشغال المستوجبة لصيانته وتعهّده ،والمتعلقة بعدد من الغرف المُكوِّنة له ، حيث أصبحت متداعية للسقوط

ويعد هذا المعلم الأثري من بين المعالم المرتبة والمحمية بالبلاد التونسية بمقتضى قـرار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة المؤرخ في 21 جانفي 2021 ،والمتعلّق بحماية معالم تاريخية وأثرية
وتمحورت تدخّلات الحضور حول عمليات ترميم وإعادة توظيف المعالم الأثرية التراثية ،والتي من بينها قصر بني بركة للحفاظ عليها والمحافظة على قيمتها التاريخية، والحضارية ،وعلى طابعها المعماري والتراثي

وتمّ التأكيد خلال الجلسة ،على استكمال ملف الترخيص بأمثلة هندسية، ومعمارية تتضمّن تصاميم للوضع القائم ،وأخرى للأشغال المزمع إنجازها، معدّة من قبل مهندس معماري مرسّم بجدول عمادة المهندسين
وأكد والي تطاوين، أمير القابسي على البتّ في ملف قصر بني بركة في أقرب الآجال للانطلاق في أشغال الترميم ،موضحا أنّ أشغال الصيانة والترميم داخل المناطق المحمية تخضع إلى التراتيب الجاري بها العمل ،وللمراقبة من طرف المصالح الفنية المختصة باعتبار قيمة طابعها التاريخي والجمالي

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