بنزرت: يوم تكويني تحت شعار "الوقاية من داء الكلب.. وعي يحمي، وتكوين يعزّز، وتدخّلٌ ينقذ الحياة"

تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، ممثّلة في الإدارة الفرعية للرعاية الصحية الأساسية، احتضنت مدرسة علوم التمريض بمنزل بورقيبة يوما تكوينيا لفائدة الإطارات الطبية ،وشبه الطبية العاملين بالأقسام الاستعجالية ومراكز التلقيح ضد داء الكلبويندرج هذا اليوم التكويني الذي انتظم تحت شعار "الوقاية من داء الكلب.. وعي يحمي، وتكوين يعزّز، وتدخّلٌ ينقذ الحياة" ، في إطار دعم الجهود الوطنية للوقاية من داء الكلب ،وتعزيز الإحاطة الطبية والوقائيةوقدمت كل من رئيسة مخبر تشخيص داء الكلب ، الدكتورة مريم حندوس ، و المكلفة بتسيير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، الدكتورة كوثر حرابش ، و المسؤول عن تطبيق إيفاكس ، رامي نصيري مداخلات علمية تناولت أحدث التوصيات المتعلقة بالتكفّل بحالات العضّ ،والخدش، ودور مراكز التلقيح والأقسام الاستعجالية في توفيرالإحاطة الصحية والوقائية اللازمةويهدف هذا النشاط الى تطوير قدرات مهنيي الصحة ،وتحسين جودة التكفّل بالأشخاص الذين يتعرضون لخطر الإصابة بداء الكلب