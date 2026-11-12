ميزانية رئاسة الحكومة 2027: النواب يطرحون ملفات التشغيل والوضعيات المهنية الهشة والمشاريع المعطّلة

مطالب تنموية للجهات



عمال الحضائر وذوو الإعاقة



تشغيل أصحاب الشهائد العليا



المخدرات والقمار



العلاقة بين السلطتين



مطالب بتعيين كاتب عام للحكومة وناطق رسمي



تعطل تنفيذ فصول من قوانين المالية



مراجعة الوظيفة العمومية والتأجير والتقاعد



الهيئات الوطنية المستقلة



قطاع الصحافة والإعلام العمومي



التوقيت الإداري وتقريب الخدمات



ملفات قطاعية وخدماتية



اعتمادات رئاسة الحكومة



تصدّرت ملفات، و، و، ولا سيما، أبرز محاور تدخلات أعضاء، خلالالمنعقدة مساء اليوم الأربعاء، والمخصّصة لمناقشةمن مشروعوقد تركزت مداخلات أعضاء، بالخصوص، علىالتي يمثلونها، حيث شدّد ممثلو ولاياتعلى ضرورة إيلاء هذه الولايات، من خلال وضعتستجيب لخصوصياتهاوفي هذا السياق، دعا النواب إلى إيجادفي جهاتهم، والعمل على إرساءيتلاءم مع خصوصية كل منطقة وإمكاناتها، بما من شأنه أن يساهم فيوتحريك. كما أكدوا أهمية اعتمادفي إعدادوتنفيذها، تقوم على إشراكوالاستماع إلىوتطلعاتهم.ولم تغبعن النقاش، إذ أثار النواب وضعيات، إلى جانب مختلف الفئات العاملة في إطار، مطالبين بإيجادتنهي سنواتكما طُرحت مسألة، في ظل تواصل معاناتهم منذ سنوات، حيث دعا عدد من أعضاء المجلس إلى معالجة هذا الملفواستأثر ملفممن طالت بطالتهم باهتمام عدد من نواب، الذين طالبوا الحكومة بوضعلمعالجة هذه المعضلة، تقوم علىتضمن الاستجابة لانتظارات هذه الفئة.وفي السياق ذاته، أثار أحد النواب الإشكاليات التي أفرزهاالمتعلق بـ، مشيراً إلى أنه، رغم مرور أكثر منعلى صدوره، ما يزال عدد كبير من المعنيين ينتظرونكما تناولت المداخلات جملة منالأخرى، من بينها تنامي ظاهرة، حيث عبّر أحد النواب عن استغرابه من عدم التفكير في إحداثوالتكفل بـ. وفي السياق نفسه، دعا نائب آخر إلى تكثيف الجهود لمكافحة تفشي، مطالباً بـالتي تساهم، وفق تعبيره، في إفساد المجتمع التونسي.وعلى مستوى، دعا أحد أعضاء المجلس إلى إحداثتُعنى بمتابعة العلاقة بين، بما يعززمن جهتهم، شدّد عدد من أعضاءعلى ضرورة تعيين، يتوليان مهمةمع الرأي العام، خاصة خلال، على غرارخلال فصل الصيف. واعتبر هؤلاء أن غيابيساهم في تعميق حالةلدى المواطنين، فيما وصف أحد النواب الوضع بـوفي الإطار ذاته، تساءل النائبعن مدى حضوربين الحكومة والبرلمان، قائلاً:كما أثار عدد من النواب مسألةعديدة وردت بـ، رغم المصادقة عليها، وذلك نتيجة. وتتعلق هذه الفصول، بالخصوص، بـ، وممن طالت بطالتهم، فضلاً عنوطالب نواب آخرون بمراجعة جملة من، وفي مقدمتها، إلى جانب أنظمة، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.وفي ما يتصل بـ، تطرقت النائبةإلى، ومن بينهاالتي لم يتم تجديد رئيسها وتركيبتها منذ، رغم أن القانون ضبط مدة نيابتها بـغير قابلة للتجديد.وتساءلت عنهذه الهيئات، وعن مدى متابعة، فضلاً عن كيفيةمن جهته، أثار النائبمسألةمن، متسائلاً عن أسباب عدم فتحبمؤسسات، رغمفي عدد العاملين بهذه المؤسسات.وفي السياق ذاته، أكد النائبضرورة دعموتوفيرمواكبة للتطورات التكنولوجية، ولهذه المؤسسات، وكما أثار مسألة تعطل مسار، متسائلاً عن أسباب تعطيلبين المؤسسات والهياكل العمومية.وفي جانب آخر، دعا عدد من النواب إلى مراجعةوتقليص، مع التفكير جدياً في اعتماد، اعتباراً للضغوطات المتزايدة التي تعيشهاوتطرق النائبإلى مسألةمن المواطنين، مشيراً إلى أن فئة كبيرة من التونسيين تضطر لقطعلمجرد الحصول علىعلى غرارودعا النائبإلى، معتبراً أنه من غير المعقول أن تكون هذه الهيئات، قائلاً إنهكما شملت تدخلات النواب جملة من، من بينها، فضلاً عنبمختلف جهات البلاد. وطالب المتدخلون الحكومة بتحمل مسؤولياتها في ضمان، بما يضمن حسن تنفيذوقد رُفعت الجلسة في حدودلإفساح المجال لممثليللتحضير للردود في علاقة باستفسارات النواب وملاحظاتهم.وتُقدّرضمن مشروع ميزانية الدولة لسنةبنحو، مقابلسنة، أي بزيادة تناهزوتأتي هذه الأرقام وفق ما ورد في تقريربـ، وبـ، الذي عُرض خلالبين المؤسستين التشريعيتين.