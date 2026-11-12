وزارة الشؤون الدينية: تأجيل صدور القائمات النهائية للمترشحين المقبولين لأداء مناسك الحج إلى تاريخ لاحق
أعلنت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ يوم الأربعاء أنه تقرر تأجيل صدور القائمات النهائية للمترشحين المقبولين لأداء مناسك الحج لموسم 1448 هـ / 2027م إلى تاريخ لاحق يقع ضبطه في الإبّان.
وأضافت الوزارة في ذات البلاغ أنه سيتم تأجيل موعد استخلاص معلوم الحج وتاريخ فتح الشبابيك الموحدة.
وكانت الوزارة قد أعلنت يوم 2 نوفمبر الجاري عن تسعيرة الحج للموسم الحالي، والتي حُدّدت بـ21.300.000 دينار.
وكان من المقرر أن تصدر الوزارة القائمة النهائية للحجيج يوم الأربعاء، على أن تفتح مكاتب البريد اليوم الخميس 12 نوفمبر لخلاص معلوم الحجيج، ثم يُفتح الشباك الموحد للحج غدا الجمعة 13 نوفمبر .
وأضافت الوزارة في ذات البلاغ أنه سيتم تأجيل موعد استخلاص معلوم الحج وتاريخ فتح الشبابيك الموحدة.
وكانت الوزارة قد أعلنت يوم 2 نوفمبر الجاري عن تسعيرة الحج للموسم الحالي، والتي حُدّدت بـ21.300.000 دينار.
وكان من المقرر أن تصدر الوزارة القائمة النهائية للحجيج يوم الأربعاء، على أن تفتح مكاتب البريد اليوم الخميس 12 نوفمبر لخلاص معلوم الحجيج، ثم يُفتح الشباك الموحد للحج غدا الجمعة 13 نوفمبر .
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