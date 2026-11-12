وزارة الشؤون الدينية: تأجيل صدور القائمات النهائية للمترشحين المقبولين لأداء مناسك الحج إلى تاريخ لاحق

أعلنتفي بلاغ يوم الأربعاء أنه تقررللمترشحين المقبولين لأداءلموسمإلىيقع ضبطه في الإبّان.وأضافت الوزارة في ذات البلاغ أنه سيتموتاريخوكانت الوزارة قد أعلنت يومالجاري عنللموسم الحالي، والتي حُدّدت بـوكان من المقرر أن تصدر الوزارةللحجيج يوم الأربعاء، على أن تفتحاليوملخلاص، ثم يُفتحغدا