ممثل رئاسة الحكومة: إصلاح منظومة الصفقات العمومية وتعزيز الرقابة والحوكمة وتسريع التحول الرقمي لتطوير أداء المرفق العمومي

إصلاح متكامل لمختلف مراحل المشروع



لوحة قيادة رقمية موحدة للرقابة



رقابة الدولة وطابعها الوقائي



إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية



عقود أهداف وعقود برامج



الإفصاح المالي والرقمنة



معالجة الاختلالات المالية



دور الخدمات الرقمية



تبسيط الإجراءات الإدارية



الموارد البشرية والتحول الرقمي



تدقيق شامل للمشاريع العمومية: استكمال إنجاز 2557 مشروعاً ورصد 367 مشروعاً لا تزال تواجه صعوبات



2193 مشروعاً جديداً انطلق إنجازها إلى موفى سبتمبر 2026



17562 مشروعاً مدرجاً بالمنصة الوطنية



نجاح السياسات يقاس بالقدرة على استكمال المشاريع



مشاريع شملتها المتابعة



لجنة المشاريع الكبرى



حصيلة عمل اللجنة



قال رئيس ديوان رئيسة الحكومةإنه قد تم إعداد مشروع لـ، قصدوتحسين نجاح، وتخفيفعلى المؤسسات، وتحسين، وتطويروالوقاية منوفي ردّه على تساؤلات النواب حول مدى ارتباطبـ، خلالالمنعقدة ليلة الأربعاء الخميس لمناقشةضمن مشروع، ذكربـ، وتأكيده على أهمية، ليس في مجالفقط بل في مختلف القطاعات، بهدف الحد منواختصاروأكد أن الإصلاحات المتصلة بـتشمل أيضاً تطوير، وتحسين أداء، وتطويروقال إن هذه التوجهات تؤكد أنلا ينحصر في التدخل لمعالجة، بل يتطلبلمختلف مراحل المشروع، انطلاقاً من، مروراً بـ، وصولاً إلى، مع تحديدوضبطومتابعةكما أضاف أنه تم اتخاذ عدةلفائدة، بما في ذلك، باعتبارها عنصراً أساسياً فيوإنجاز، منها ما ورد بـ، على غراروفي خصوص تطوير، قال حمدي إن عملية تطويرتندرج ضمنالمتصلة بـ، باعتبارها أدوات ضرورية لتحسين أداءوضمان تنفيذفي الآجال المحددة.وفي هذا السياق، أكد أن العمل يتجه إلى تركيزتضمنلمؤشراتونتائج، وتتيح استعماللمتابعة مدى تنفيذها وقياسوبيّن أنها تهدف إلى توفيرتساعد علىعلى أساس النتائج، وتحديد، وتحسين، فضلاً عن تعزيزوعدم الاقتصار على تسجيلوأشار إلى أنتكتسي أهمية خاصة، إذ تشمل مختلف أوجه، وتمارسها، من بينهاوقال إنتتميز بطابعها، كما تشملوسائر أوجهوأكد أن وظيفةلا تقتصر على التثبت من مدى احترام، بل تشمل كذلكوتقديمالكفيلة بتحسينوحسن استعمالأما بخصوص، فقد بيّن حمدي أنها تندرج ضمنالرامية إلى تطوير أداء، وضمانوجودتها، وتحسين، مع المحافظة علىوالحد منالناتجة عن ضعف الأداء والاختلالات في التصرف.وأضاف أن هذه الإصلاحات ترتكز على تكريس مبادئ، وتوضيحبين، وتعزيزلمجالس الإدارة، واعتماد، وربطبمستوى الإنجاز.وقال في هذا الإطار إن الحكومة تعمل على تطويرمن خلال إرساءتضبط، مع ربطبمدى تحقيق، وأنه قد تم ضبطلاستكمالللصيغ المقترحة لهذه العقود في موفى، على أن تتممن قبلفي موفىكما تشمل محاور الإصلاحوتحسين منظومات، وتطوير، وإحداث أو تفعيل، وتعزيز، إلى جانب تحسين متابعةوتأمينوأضاف أن تحسينوانتظام إعدادوالمصادقة عليها ونشرها وفقيمثل أحد، كما تبرز ضرورة احترامالمتعلقة بإعدادللتصرف والاستثمار وعرضها على، مع تطويروتحسينعلى تنفيذوعلى المستوى المالي، قال رئيس ديوان رئيسة الحكومة إن الإصلاحات تهدف إلى معالجة، والحد من، واستعادة، والتقليص التدريجي من الاعتماد علىكلما أمكن ذلك.ويتطلب تحقيق هذه الأهداف، وفق المصدر ذاته،، والتحكم فيوإسداء الخدمات، وتحسين، وتنميةوتنويع، مع توجيهنحو المشاريع ذاتوالقابلة لـوتندرج هذه التوجهات في إطارالمؤرخ في، المتعلق بتطويروالرفع منكما تطرقإلى مسائل تتعلق بـوتطوير، ودورالتي قال إن عددها قد بلغبـ، وأنها تستجيب لحاجيات أكثر من، وتعمل تحت إشرافوتقدم خدمات نيابة عن هياكل عمومية أخرى وبتفويض منها.وأضاف أن المنظومة تضم كذلك، ليبلغ مجموع، وتتجه الخطة للفترةإلى تركيزبمعدل، مع تطويرخلال سنةوفيما يتعلق بـ، أفادبأن مصالحقامت بجرد حوالي، والعمل على تبسيط، بنسبة تقدم بلغت. كما تم إحداثتُمكّن المواطنين من الاطلاع علىالمتعلقة بالخدمات الإدارية، مع ضمانبصفة مستمرة.واعتبر من جهة أخرى أنركيزة أساسية لإنجاحوتحسين أدائها، ولهذا تعملعلى تطويربما يستجيب للحاجيات الفعلية للمؤسسات وتطور أنشطتها وحجم الخدمات التي تسديها.ويشمل هذا التوجه أحكاموتوزيعها، وإرساءالفردي والجماعي، تربطبـوتحدث عنوتطوير، مبيّناً أنه يمثل رافعة أساسية لـوتطوير أساليب عملها وتحسينوتعزيزوقال إنتتابع إنجاز العديد من، من بينهاواستكمال تركيزللخدمات الإدارية المتصلة بها، إلى جانب إعدادبما يساعد على توحيدوأكد رئيس ديوان رئيسة الحكومة،، بأنه تم إنجاز عمليةللمعطيات المتعلقة بـبمختلف الجهات، أسفرت عن رصد ما لا يقل عن، من بينهاتمودخلت، أي ما يعادلمن مجموع المشاريع المرصودة.وأضاف في رده على استفسارات النواب وملاحظاتهم خلالالمنعقدة ليلة الأربعاء الخميس، لمناقشةضمن مشروع، أن عمليةقد تمت بالتنسيق معوبالتعاون معالمعنية، وشملتالواردة من مختلف، وبالتنسيق مع الهياكل المختصة، اعتماداً علىوأضاف أن عددالتي انطلق إنجازها إلى موفىبلغت نحو، بنسبة تناهزمن إجمالي المشاريع المرصودة.وفي المقابل، تمتالتي كانت تعترضوهي بصدد، في حين لا يزال نحويواجهلم تتم معالجتها، وفق رئيس الديوان.واعتبر حمدي أن هذه المعطيات تتيح، وتحديدأو، بما يساعد علىوتوجيه جهودنحو المشاريع الأكثر حاجة إلى المعالجة.وأفاد أنه وبالتوازي مع عمليات، تتواصل عملية استكمالالمتعلقة بالمشاريع العمومية وتحيينها بـ، مشيراً إلى أن عدد المشاريع المدرجة بالمنصة إلى حدودبلغ نحووأوضح أن المنصة توفرلتجميع المعطيات وتبادلها بين مختلف، كما تتيح متابعةلكل مشروع، و، و، و، و، ولاستكمال المشاريع.ولفت في هذا الصدد إلى أن وظيفة المنصة لا تقتصر على، بل تمثل أداة لـ، تقوم على تحديدوضبط، وتوجيه جهودنحو المشاريع ذاتوفي ما يتعلق بـ، أكد رئيس الديوان أن هذا الملف يمثل أحدلـ، باعتبار أن نجاحلا يُقاس فقط بحجمأو عدد، وإنما بـفي، وتحويلها إلىتستجيب للحاجيات الفعلية للمواطنين وتدعمبمختلف الجهات.وأوضح أن الحكومة تعتمد في هذا المجالتقوم علىبين مختلف المتدخلين، ووتحديد، والعمل على تجاوزالتي تعترض تنفيذها.وتندرج هذه المقاربة، وفق المتحدث، ضمنالتي تم إرساؤها، ومن بينهاالمحدثة بمقتضى قرار، بما يعززويقرّب عمليةمن مواقع إنجاز المشاريع.ومن بين المشاريع التي شملتها المتابعة، ذكر، ومشاريع أخرى ذات، بما في ذلكالذي بلغ مرحلةسيساعد في اختيارالتي سيتم تكليفها في الإنجاز.ومن جهة أخرى، تطرق حمدي إلى دور، التي تترأسهاوتضم في عضويتها عدداً من، معتبراً أنها من أبرزالمعتمدة لمعالجةوالمشاريع التي تعترضهاتستوجبوأوضح أنأرسى إطاراً خاصاً بإنجاز، يتيح دراسةوتحديدلإنجازه من النواحي، مع المحافظة على مبادئوحسنوفي ما يتعلق بحصيلة عمل اللجنة، أفاد بأنها نظرت فيووافقت على إدراجمنها ضمن، كما صادقت علىتخص، وشملت عمليات التعاقدوأبرز أنتضطلع بدور محوري في قيادة عدد منومتابعة تنفيذ، إلى جانببين مختلفوتيسير، بما يضمنوتحويلإلىوأوضح حمدي أن هذه المهام تندرج في إطار متابعة تنفيذالرامية إلىوتطوير أداءوتعزيز، انسجاماً مع توجهاتوبيّن رئيس الديوان أن هذه المهام تشمل جملة من، من بينها، و، و، فضلاً عنكما تشمل هذه التوجهاتوتطوير، في إطارتستهدف تعزيز قدرة الدولة على، وترسيخ مبادئ، بما يسهم في تحسينوتقريب