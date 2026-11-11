الاستعدادات التنظيمية والفنية للدورة ال27 لايام قرطاج المسرحية محور جلسة عمل باشراف وزيرة الشؤون الثقافية

أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، على جلسة عمل خُصصت لبحث الاستعدادات التنظيمية والفنية لتوفير أفضل سبل النجاح للدورة الـ 27 من أيام قرطاج المسرحية وذلك بحضور أعضاء الهيئة المديرة.وتطرق اللقاء إلى تقدّم تنفيذ البرنامج العام للدورة، حيث أكدت الوزيرة على أهمية اعتماد رؤية تشاركية متكاملة لضمان الجودة والتنوّع بما يُكرّس العراقة التاريخية للمهرجان ويُعزز موقع تونس كمنصة إشعاع إقليمية ودولية للفن الرابع.وأوصت أمينة الصرارفي بضرورة تذليل كافة الصعوبات اللوجستية والتنظيمية لضمان أفضل الظروف لإستقبال الفنانين والضيوف والوفود المشاركة.وفي سياق متصل، دعت أمينة الصرارفي إلى تفعيل استراتيجية ترويجية وإعلامية حديثة تُعزّز الإقبال الجماهيري وتُبرز القيمة الفنية الاستثنائية للأعمال المنتقاة، حيث تستقبل أيام قرطاج المسرحية عروضها في 19 فضاء بتونس الكبرى و8 فضاءات أخرى بالجهات.واطلعت الوزيرة على مختلف فقرات الافتتاح التي ستنطلق من عرض مسرح الشارع قبالة المسرح البلدي بالعاصمة ليتواصل بمختلف فضاءات مدينة الثقافة الشاذلي القليبي.