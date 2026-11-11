جلسة عمل ببلدية تونس لمتابعة عدد من الملفات الادارية والمالية والبت في المسائل المتعلقة بتسيير المرفق العمومي

انعقدت اليوم الأربعاء جلسة عمل اللجنة الإدارية بإشراف سماح دلدول المكلفة بتسيير بلدية تونس وبحضور أعضاء اللجنة والإطارات البلدية وذلك في إطار متابعة الملفات الإدارية والمالية والبتّ في المسائل ذات الصلة بتسيير المرفق البلديوقد خُصّصت الجلسة للنظر في جملة من المواضيع والمسائل المدرجة بجدول الأعمال والتي شملت بالخصوص متابعة عدد من الملفات الإدارية والمالية والنظر في مشاريع الاتفاقيات وتسوية بعض الوضعيات المتعلقة بالتصرف في الممتلكات البلدية واستغلال الفضاءات والمحلات التجارية إلى جانب ملفات تتعلق بدعم الجمعيات الرياضية والشأن الثقافي وتحسين ظروف العمل فضلاً عن عدد من المسائل المختلفة.وتندرج هذه الجلسة في إطار مواصلة التنسيق والتشاور واتخاذ القرارات الكفيلة بحسن سير العمل البلدي وتطوير أداء المصالح البلدية.