كلية الطب بسوسة تحتضن يومي 19 و20 نوفمبر 2026 اللقاءات الدولية الاولى للبيداغوجيا في علوم الصحة

تحتضن كلية الطب بسوسة يومي 19 و20 نوفمبر 2026، اللقاءات الدولية الأولى للبيداغوجيا في علوم الصحة بمشاركة أساتذة واطباء وباحثين .وتهدف هذه التظاهرة العلمية إلى تبادل الخبرات ومناقشة المستجدات في مجال التعليم والتكوين الطبي، من خلال تنظيم ندوات بيداغوجية وتقديم مداخلات علمية تتمحور حول أربعة محاور رئيسية.ويتضمن برنامج التظاهرة ندوات بيداغوجية يؤثثها خبراء تونسيون ودوليون حول الابتكارات التكنولوجية والرقمية في مجال الصحة، والمقاربة القائمة على الكفاءات وأنشطة الممارسة المهنية القابلة للتفويض وطرق التقييم، إلى جانب مرافقة الطلبة ودعمهم ومعالجة صعوبات التعلم، فضلا عن تكوين المكوّنين والبيداغوجيا الموجهة للأطباء المقيمين.وسيتم خلال التظاهرة توزيع جائزة الدكتور الصادق بالسرور للتميز في الطب وعلوم الصحةوتندرج هذه اللقاءات في اطار تعزيز جودة التكوين الطبي وتطوير اسليب التعليم والتعلم في علوم الصحة وتشجيع تبادل التجارب والخبرات على المستوى الدوليتعرف هذه الجائزة رسميًا باسم جائزة الدكتور الصادق بالسرور للتميّز في الطب وعلوم الصحة، وتُنظم بصفة دورية في تونس بالشراكة بين وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي التونسية ومؤسسة الصادق بالسرور وجامعة مونتريال الكنديةوتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالكفاءات والأساتذة الباحثين التونسيين (خاصة الشبان) الذين تميزت أعمالهم بالابتكار ونقل المعرفة في مجالات الطب العائلي والعلوم الصحية وتطوير التكوين الأكاديمي.