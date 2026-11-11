وزير الخارجية يلتقي رئيس الوفد الليبي المشارك في أشغال اللجنة المشتركة التونسية الليبية على مستوى كبار المسؤولين

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، أشرف التايب رئيس الوفد الليبي المشارك في أشغال اللجنة المشتركة التونسية الليبية على مستوى كبار المسؤولين، المنعقدة بتونس يومي 10 و11 نوفمبر 2026، وذلك بمعية رئيس الوفد التونسي سمير منصر وحضور السفير الليبي لدى تونس مصطفى محمد قداره.واطّلع النفطي أثناء اللقاء، وفق بلاغ أصدرته المنصة الإخبارية التابعة للوزارة، على مُخرجات اجتماعات اللجنة، وما تم التوصل إليه من نتائج ومقترحات بشأن سُبل دعم وتطوير التعاون الثنائي، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من القطاعات الأخرى الواعدة.كما مثّل اللقاء فرصةً أكّد من خلالها الوزير أهمية وضع خارطة طريق مشتركة لتنفيذ مُخرجات أشغال اللجنة، داعيا رئيسي وفدي البلدين إلى المتابعة الحثيثة لمختلف النقاط المتفق عليها، تمهيدا للاستحقاقات الثنائية الكبرى المرتقبة بين البلدين الشقيقين.