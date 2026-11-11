بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة الثالثة
دارت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثالثة لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج والترتيب التاليين:
المجموعة الأولىنتائج المباريات:
- قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد: سعيدية سيدي بوسعيد – الترجي الرياضي: 0 – 3
- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: النادي الصفاقسي – مستقبل المرسى: 3 – 0
- قاعة حمام الأغزاز: فتح حمام الأغزاز – اتحاد قرطاج: 3 – 0
الترتيب:
| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| النادي الصفاقسي | 8 | 3 |
| الترجي الرياضي | 6 | 3 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 6 | 3 |
| فتح حمام الأغزاز | 4 | 3 |
| مستقبل المرسى | 2 | 3 |
| اتحاد قرطاج | 1 | 3 |
ويتصدر النادي الصفاقسي المجموعة الأولى بـ8 نقاط من 3 لقاءات، بفضل فوزه على مستقبل المرسى بنتيجة 3 – 0، فيما يحتل الترجي الرياضي المركز الثاني بـ6 نقاط بعد انتصاره على سعيدية سيدي بوسعيد بـ3 – 0 خارج الديار.
المجموعة الثانيةنتائج المباريات:
- قاعة مساكن: النجم الساحلي – اتصالات صفاقس: 3 – 0
- قاعة بومهل: نادي حمام الأنف – النقل الصفاقسي: 3 – 2
- قاعة بوسالم: مولودية بوسالم – الأولمبي القليبي: 3 – 2
الترتيب:
| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| النجم الساحلي | 9 | 3 |
| مولودية بوسالم | 8 | 3 |
| اتحاد النقل الصفاقسي | 4 | 3 |
| الأولمبي القليبي | 4 | 3 |
| نادي حمام الأنف | 2 | 3 |
| اتصالات صفاقس | 0 | 3 |
ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية بـ9 نقاط كاملة من 3 لقاءات، عقب فوزه على اتصالات صفاقس بـ3 – 0، فيما يأتي مولودية بوسالم في المركز الثاني بـ8 نقاط بعد انتصاره المثير على الأولمبي القليبي بنتيجة 3 – 2، في حين حقق نادي حمام الأنف فوزه الأول على حساب النقل الصفاقسي بـ3 – 2.
المجموعة الأولىنتائج المباريات:
- قاعة الدخلاوي بسيدي بوسعيد: سعيدية سيدي بوسعيد – الترجي الرياضي: 0 – 3
- قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: النادي الصفاقسي – مستقبل المرسى: 3 – 0
- قاعة حمام الأغزاز: فتح حمام الأغزاز – اتحاد قرطاج: 3 – 0
الترتيب:
| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| النادي الصفاقسي | 8 | 3 |
| الترجي الرياضي | 6 | 3 |
| سعيدية سيدي بوسعيد | 6 | 3 |
| فتح حمام الأغزاز | 4 | 3 |
| مستقبل المرسى | 2 | 3 |
| اتحاد قرطاج | 1 | 3 |
ويتصدر النادي الصفاقسي المجموعة الأولى بـ8 نقاط من 3 لقاءات، بفضل فوزه على مستقبل المرسى بنتيجة 3 – 0، فيما يحتل الترجي الرياضي المركز الثاني بـ6 نقاط بعد انتصاره على سعيدية سيدي بوسعيد بـ3 – 0 خارج الديار.
المجموعة الثانيةنتائج المباريات:
- قاعة مساكن: النجم الساحلي – اتصالات صفاقس: 3 – 0
- قاعة بومهل: نادي حمام الأنف – النقل الصفاقسي: 3 – 2
- قاعة بوسالم: مولودية بوسالم – الأولمبي القليبي: 3 – 2
الترتيب:
| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| النجم الساحلي | 9 | 3 |
| مولودية بوسالم | 8 | 3 |
| اتحاد النقل الصفاقسي | 4 | 3 |
| الأولمبي القليبي | 4 | 3 |
| نادي حمام الأنف | 2 | 3 |
| اتصالات صفاقس | 0 | 3 |
ويتصدر النجم الساحلي المجموعة الثانية بـ9 نقاط كاملة من 3 لقاءات، عقب فوزه على اتصالات صفاقس بـ3 – 0، فيما يأتي مولودية بوسالم في المركز الثاني بـ8 نقاط بعد انتصاره المثير على الأولمبي القليبي بنتيجة 3 – 2، في حين حقق نادي حمام الأنف فوزه الأول على حساب النقل الصفاقسي بـ3 – 2.
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