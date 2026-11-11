بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة الثالثة

المجموعة الأولى



المجموعة الثانية



دارت اليوم الأربعاء مبارياتلبطولةللكرة الطائرة، وأسفرت عن النتائج والترتيب التاليين:: سعيدية سيدي بوسعيد – الترجي الرياضي:: النادي الصفاقسي – مستقبل المرسى:: فتح حمام الأغزاز – اتحاد قرطاج:| الفريق | ن | ل ||---|---:|---:|ويتصدرالمجموعة الأولى بـمن، بفضل فوزه علىبنتيجة، فيما يحتلالمركز الثاني بـبعد انتصاره علىبـخارج الديار.: النجم الساحلي – اتصالات صفاقس:: نادي حمام الأنف – النقل الصفاقسي:: مولودية بوسالم – الأولمبي القليبي:| الفريق | ن | ل ||---|---:|---:|ويتصدرالمجموعة الثانية بـكاملة من، عقب فوزه علىبـ، فيما يأتيفي المركز الثاني بـبعد انتصاره المثير علىبنتيجة، في حين حققفوزه الأول على حساببـ