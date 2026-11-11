آفاق تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة واستكشاف فرص تطوير الشراكة في مجال انتاج الكهرباء محور لقاء وزير التجهيز بسفير ايطاليا بتونس

بحث وزير التجهيز والإسكان المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري الأربعاء 11 نوفمبر وسفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس، الذي كان مرفوقا بوفد عن الشركة الايطالية Ansaldo Energia، آفاق تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة واستكشاف فرص تطوير الشراكة في مجال انتاج الكهرباء.كما تناول اللقاء نشاط الشركة في تونس وسبل تعزيز حضورها في الفترة القادمة وذلك بالنظر إلى خبرتها في هندسة الطاقة وأنظمة التوربينات سيما من خلال المساهمة في تحديث محطات إنتاج الكهرباء وتطوير بنيتها التحتية والرفع من كفاءتها التشغيلية.ونوّه صلاح الزواري بالديناميكية التي يشهدها التعاون التونسي الإيطالي، مؤكدا الحرص على مزيد الارتقاء به من خلال تطوير مشاريع طاقية مشتركة.كما أعرب عن استعداد الوزارة وهياكلها لتوفير الإحاطة والدعم الضروريين للشركات الإيطالية بما يعزز استقرارها وتطوير انشطتها بما يخدم المصالح المشتركة.من جانبه، أكد نائب رئيس الشركة المكلف بجنوب اوروبا وافريقيا Stefano Borsarelli استعداد شركته لمواصلة التشاور والتنسيق، بما يمكن من بلورة فرص التعاون المتاحة وتجسيدها في مشاريع ملموسة من شأنها دعم الشراكة الثنائية وتعزيز آفاقها.وتختص شركة Ansaldo Energia، التي تأسست سنة 1853، في إنتاج توربينات الغاز المستخدمة في محطات الطاقة.وتتواجد بتونس منذ أكثر من ثلاثين سنة وساهمت في إنجاز عدة محطات لإنتاج الكهرباء في عدة مناطق على غرار تونس وسوسة وقابس.