البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثانية عشرة

نتائج المباريات



الترتيب



– دارت اليوم الأربعاء مبارياتللبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وأسفرت عن النتائج التالية:: النادي الأفريقي – نجم حلق الوادي:: النجم الرادسي – النادي الصفاقسي:: الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان:: الملعب النابلي – النجم الساحلي:: شبيبة المنازه – اتحاد الأنصار:: الدالية الرياضية بقرمبالية – النادي الرياضي بحمام سوسة:| الفريق | ن | ل ||---|---:|---:|ويعتليصدارة الترتيب بـمن، متبوعاً بـبـلكل منهما، فيما يحتلالمركز الرابع بـ، بعد فوزه علىبنتيجة