البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: نتائج مباريات الجولة الثانية عشرة
– دارت اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية عشرة للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، وأسفرت عن النتائج التالية:
نتائج المباريات- قاعة القرجاني: النادي الأفريقي – نجم حلق الوادي: 93 – 68
- قاعة بوهيمة رادس: النجم الرادسي – النادي الصفاقسي: 81 – 59
- قاعة محمد المزالي بالمنستير: الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان: 60 – 55
- قاعة بئر شلوف: الملعب النابلي – النجم الساحلي: 55 – 75
- قاعة المنزه السابع: شبيبة المنازه – اتحاد الأنصار: 81 – 71
- قاعة قرمبالية: الدالية الرياضية بقرمبالية – النادي الرياضي بحمام سوسة: 87 – 50
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| النادي الأفريقي | 23 | 12 |
| شبيبة القيروان | 22 | 12 |
| الاتحاد المنستيري | 22 | 12 |
| النجم الساحلي | 21 | 12 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 19 | 12 |
| النادي الصفاقسي | 18 | 12 |
| نجم حلق الوادي | 18 | 12 |
| الملعب النابلي | 16 | 12 |
| شبيبة المنازه | 16 | 12 |
| النجم الرادسي | 15 | 12 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 13 | 12 |
| اتحاد الأنصار | 13 | 12 |
ويعتلي النادي الأفريقي صدارة الترتيب بـ23 نقطة من 12 لقاءً، متبوعاً بـشبيبة القيروان والاتحاد المنستيري بـ22 نقطة لكل منهما، فيما يحتل النجم الساحلي المركز الرابع بـ21 نقطة، بعد فوزه على الملعب النابلي بنتيجة 75 – 55.
نتائج المباريات- قاعة القرجاني: النادي الأفريقي – نجم حلق الوادي: 93 – 68
- قاعة بوهيمة رادس: النجم الرادسي – النادي الصفاقسي: 81 – 59
- قاعة محمد المزالي بالمنستير: الاتحاد المنستيري – شبيبة القيروان: 60 – 55
- قاعة بئر شلوف: الملعب النابلي – النجم الساحلي: 55 – 75
- قاعة المنزه السابع: شبيبة المنازه – اتحاد الأنصار: 81 – 71
- قاعة قرمبالية: الدالية الرياضية بقرمبالية – النادي الرياضي بحمام سوسة: 87 – 50
الترتيب| الفريق | ن | ل |
|---|---:|---:|
| النادي الأفريقي | 23 | 12 |
| شبيبة القيروان | 22 | 12 |
| الاتحاد المنستيري | 22 | 12 |
| النجم الساحلي | 21 | 12 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 19 | 12 |
| النادي الصفاقسي | 18 | 12 |
| نجم حلق الوادي | 18 | 12 |
| الملعب النابلي | 16 | 12 |
| شبيبة المنازه | 16 | 12 |
| النجم الرادسي | 15 | 12 |
| النادي الرياضي بحمام سوسة | 13 | 12 |
| اتحاد الأنصار | 13 | 12 |
ويعتلي النادي الأفريقي صدارة الترتيب بـ23 نقطة من 12 لقاءً، متبوعاً بـشبيبة القيروان والاتحاد المنستيري بـ22 نقطة لكل منهما، فيما يحتل النجم الساحلي المركز الرابع بـ21 نقطة، بعد فوزه على الملعب النابلي بنتيجة 75 – 55.
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