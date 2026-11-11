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تتويج أستاذة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجائزة دولية للتميز في التحرير العلمي

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 19:19 قراءة: 0 د, 42 ث
      
توجت الأستاذة، درصاف السباعي، عضو هيئة التدريس بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس (INSAT)، بجائزة "سبرينغر ناتشير لتكريم المحررين المتميزين لسنة 2026"، في صنف "جائزة خدمة المؤلفين"، وذلك تقديرا لإسهاماتها بصفتها محررة مشاركة بالمجلة العلمية الدولية "Journal of Real-Time Image Processing".


ويأتي هذا التتويج اعترافا بأدائها ضمن أفضل 20 بالمائة من المحررين، استنادا إلى مؤشرات تتعلق بنجاعة عملية التحرير العلمي، من بينها آجال إصدار القرار الأول بشأن المقالات العلمية وسرعة معالجة البحوث وإدارة عملية التحكيم العلمي وجودة الخدمات المقدمة للمؤلفين.


واعتبرت إدارة المدرسة أن هذا التتويج يعكس مساهمة المدرسين الباحثين بالمؤسسة في خدمة المجتمع العلمي الدولي ويعزز إشعاع المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وجامعة قرطاج على الصعيد الأكاديمي.


وتجدر الإشارة إلى أن جائزة "سبرينغر ناتشير لتكريم المحررين المتميزين"، تمنح سنويا لتكريم أعضاء الهيئات التحريرية للمجلات العلمية التابعة لمجموعة "سبرينغر ناتشير"، تقديرا لإسهاماتهم في تحسين جودة النشر الأكاديمي ونجاعة التحكيم العلمي.

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