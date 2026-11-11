سيدي بوزيد: تقدّم إنجاز مشروع المستشفى الجهوي صنف "ب" بجلمة بنسبة 40 بالمائة

تقدّم إنجاز مشروع بناء المستشفى الجهوي صنف "ب" بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد بنسبة 40 بالمائة، حسب ذكره المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد، عبد الرحمان الكرعاني، في تصريح لوكالة "وات".ويُنجز مشروع المستشفى الجهوي بجلمة في إطار دعم البنية التحتية الصحية بالمنطقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمتساكنيها، وذلك عن طريق من الصندوق الكويتي للتنمية العربية الاقتصادية ضمن اتفاقية ممضاة سنة 2017، علما أنّ الكلفة المحينة للأشغال تبلغ حوالي 84 مليون دينار.ويتضمن المشروع 105 أسرّة، و4 قاعات عمليات، إلى جانب العديد من الاختصاصات الطبية على غرار الجراحة العامة، والطب الباطني، وطب النساء والتوليد، وطب الأطفال، وقسم التخدير والإنعاش، والاستعجالي، بالإضافة إلى العيادات الخارجية، والتصوير الطبي، والمخابر، والصيدلية، والمرافق التقنية والمصالح العامة.يذكر أنّه تم تخصيص عقار على ملك الدولة للمشروع تتجاوز مساحته 5 هكتارات، كما من المتوقع أن تتواصل الأشغال لمدة 26 شهرا يكون المستشفى إثرها قابلا للاستغلال.