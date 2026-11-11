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وزير الخارجية يلتقي الرئيسة الجديدة لبعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 19:05 قراءة: 1 د, 31 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء، "ماريس حبيب" بمناسبة تعيينها على رأس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس.


وتناول اللقاء تطور علاقات التعاون والشراكة بين تونس والمنظمة، بالإضافة إلى الالتزام المشترك لمواصلة تعزيز هذا التعاون وتنويعه وفقاً لمبادئ السيادة الوطنية، بما يتماشى مع تسارع التحديات الماثلة التي تواجهها تونس والمنطقة، وفق ما جاء في بلاغ لـوزارة الشؤون الخارجية.


العودة الطوعية لـ6034 مهاجراً غير نظامي منذ غرة جانفي 2026

وتمّ، في هذا الإطار، التداول في النتائج المسجلة في نطاق آلية العودة الطوعية وإعادة الإدماج المنفذة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وممثليتها بتونس، والتي مكّنت من العودة الطوعية لـ6034 مهاجراً غير نظامي منذ غرة جانفي 2026، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 26308 مهاجراً غير نظامي منذ إحداثها، هذا فضلاً عن عدد العائدين عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة.


كما تمّ تثمين الجهود التي تبذلها المنظمة في هذا المجال، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق من أجل التسريع في نسق عمليات العودة الطوعية وضمان إعادة إدماج مستدامة وبرامج للمستفيدين في بلدانهم الأصلية.

موقف تونس الثابت من الهجرة

وجدّد الوزير موقف تونس الثابت والذي يقوم على الرفض الباتّ أن تكون بلادنا أرض إقامة أو عبور من ناحية، والداعي من ناحية أخرى إلى اعتماد مقاربة شاملة لقضايا الهجرة، ترتكز على المسؤولية المشتركة واحترام سيادة الدول والكرامة والذات البشرية وحقوق الإنسان والتصدّي لـشبكات الاتجار بالبشر.

كما شدّد على الحاجة الماسّة لتكثيف العمل الدولي لمعالجة الأسباب العميقة لـلهجرة غير النظامية، وضرورة وضع حلول أكثر شمولاً وفعالية لضمان التوازن بين مكافحة أسباب الهجرة غير النظامية والنظر في إيجاد قنوات الهجرة النظامية التي تستفيد منها كل الأطراف، بما يدعم الأمن والسلم على المستويين الجهوي والإقليمي.

البرامج المشتركة

ومن ناحية أخرى، تمّ استعراض نتائج البرامج المشتركة مع المنظمة الدولية للهجرة، لا سيما في مجالات تعبئة كفاءات الجالية والهجرة النظامية والتنمية، من خلال المشاريع ذات الصبغة التنموية على غرار "MOBI-TRE" و"NAMAD" و"Helma".

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