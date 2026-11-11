وزير الخارجية يلتقي الرئيسة الجديدة لبعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس

العودة الطوعية لـ6034 مهاجراً غير نظامي منذ غرة جانفي 2026



موقف تونس الثابت من الهجرة



البرامج المشتركة



التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء،بمناسبة تعيينها على رأسوتناول اللقاء تطور علاقاتبين تونس والمنظمة، بالإضافة إلىلمواصلة تعزيز هذا التعاون وتنويعه وفقاً لمبادئ، بما يتماشى مع تسارعالتي تواجهها تونس والمنطقة، وفق ما جاء في بلاغ لـوتمّ، في هذا الإطار، التداول في النتائج المسجلة في نطاقالمنفذة بالتعاون معوممثليتها بتونس، والتي مكّنت منمنذ، ليرتفع بذلكمن هذه الآلية إلىمنذ إحداثها، هذا فضلاً عن عدد العائدين عبركما تمّ تثمين الجهود التي تبذلها المنظمة في هذا المجال، والتأكيد على أهمية مواصلةمن أجل التسريع في نسقوضمانوبرامج للمستفيدين فيوجدّد الوزير موقف تونس الثابت والذي يقوم علىأن تكون بلادنامن ناحية، والداعي من ناحية أخرى إلى اعتمادلقضايا، ترتكز علىوالتصدّي لـكما شدّد علىلتكثيفلمعالجةلـ، وضرورة وضعلضمان التوازن بين مكافحة أسباب الهجرة غير النظامية والنظر في إيجادالتي تستفيد منها كل الأطراف، بما يدعمعلى المستويينومن ناحية أخرى، تمّ استعراض نتائجمع المنظمة الدولية للهجرة، لا سيما في مجالات، من خلال المشاريع ذات الصبغة التنموية على غرار