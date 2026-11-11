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وزير الخارجية يلتقي السفير الكويتي بمناسبة انتهاء مهامه بتونس

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 20:44 قراءة: 1 د, 1 ث
      
التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الأربعاء بـمقر الوزارة، سفير دولة الكويت لدى تونس منصور خالد العمر، الذي أدّى زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه بتونس.


وأشاد النفطي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، بـعمق العلاقات الأخويّة والتاريخية التي تجمع تونس بـدولة الكويت الشقيقة، مؤكداً الحرص الثابت على مواصلة العمل من أجل مزيد الارتقاء بها إلى أعلى المراتب، تجسيداً لـلإرادة الصادقة لقيادتيْ البلدين، وخدمة لـلأهداف المشتركة.


وأعرب، في هذا السياق، عن بالغ الارتياح للحركية التي يشهدها التعاون الثنائي في مختلف المجالات، منوّهاً بما عرفته مسيرة التعاون القائمة بين البلدين من إنجازات عزّزت أواصر التقارُب وروابط الأخوّة، مؤكداً الحرص على تطويرها إلى مستوى شراكة إستراتيجية متكاملة.


ضرورة الإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية

وأكّد الوزير ضرورة الإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية، مشدّداً على أهميّة التنسيق والتشاور بين الجانبين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيّما في ظلّ التحدّيات غير المسبوقة والخطيرة التي باتت تهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتضامن تونس مع بلدان المنطقة وشعوبها.

ومن جهته، أعرب السفير الكويتي عن شكره لـلسلطات التونسية على ما حظي به من دعم وتسهيلات طيلة فترة عمله بتونس. وأكّد، في هذا الإطار، ما يحدو قيادة وحكومة بلاده من عزم راسخ على مزيد توثيق علاقات الأخوّة والتعاون القائمة بين البلدين، خدمة لـأهدافهما المشتركة ولما فيه خير الشعبين الشقيقين.

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