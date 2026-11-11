وزير الخارجية يلتقي السفير الكويتي بمناسبة انتهاء مهامه بتونس

ضرورة الإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية



التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء بـ، سفيرلدى تونس، الذي أدّىبمناسبة انتهاء مهامه بتونس.وأشاد النفطي، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، بـالتي تجمع تونس بـ، مؤكداًعلى مواصلة العمل من أجل مزيد الارتقاء بها إلى، تجسيداً لـلقيادتيْ البلدين، وخدمة لـوأعرب، في هذا السياق، عنللحركية التي يشهدهافي مختلف المجالات، منوّهاً بما عرفته مسيرة التعاون القائمة بين البلدين منعزّزت، مؤكداً الحرص على تطويرها إلى مستوىوأكّد الوزير ضرورة، مشدّداً على أهميّةبين الجانبين في مختلف، لا سيّما في ظلّالتي باتت تهدّد، وتضامن تونس معومن جهته، أعربعن شكره لـعلى ما حظي به منطيلة فترة عمله بتونس. وأكّد، في هذا الإطار، ما يحدومنعلى مزيد توثيقالقائمة بين البلدين، خدمة لـولما فيه خير