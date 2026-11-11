وزير الفلاحة يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويل مشاريع مائية وتطوير منظومتي زيت الزيتون والتمور

اتفق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، ورئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس، جورج أركالكاتسي على توفير تمويل إضافي لدعم مشروع تطوير البنية التحتية المائية بالواحات في الجنوب التونسي.وتناول الجانبان خلال لقاء جمعهما، اليوم الاربعاء بتونس، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك وتوسيع مجالات الشراكة، خاصة في قطاعي المياه والحبوب، إلى جانب متابعة تقدم المشاريع المشتركة وبحث آليات تعزيز الدعم المالي والفني للمشاريع ذات الأولوية، حسب ما اكدته وزارة الفلاحة في بلاغ لها.ويهدف التمويل الإضافي المرتقب إلى تحسين التصرف في الموارد المائية بالواحات وضمان استدامتها، فضلا عن دعم الأنشطة الفلاحية والمحافظة على النظم الواحية باعتبارها رافدا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.وأكد وزير الفلاحة، بالمناسبة، أهمية توسيع تدخلات البنك لتشمل منظومات الإنتاج الفلاحي الاستراتيجية، ولا سيما قطاعي زيت الزيتون والتمور، بالنظر إلى دورهما في دعم الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للمنتوجات التونسية.كما شدد على ضرورة تطوير البنية التحتية المرتبطة بالتزود بالماء الصالح للشرب في الوسطين الحضري والريفي، وتحسين شبكات المياه ونجاعتها بما يضمن استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية.من جهته، أكد ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعداد مؤسسته مواصلة دعم تونس في تطوير القطاعين الفلاحي والمائي، من خلال توفير التمويلات والمرافقة الفنية اللازمة للمشاريع ذات الأولوية، بما يستجيب للتحديات التنموية والمناخية ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.