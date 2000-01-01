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باجة: تدشين أوّل نقطة بيع أعلاف محدثة في إطار شراكة بين الديوان الوطني للأعلاف والشركة الأهلية "حصاد الريف"

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دُشّنت، اليوم الأربعاء، بالمنطقة الصناعية بمدينة باجة، أوّل نقطة لبيع الأعلاف تم بعثها في إطار اتفاقية شراكة بين  الديوان الوطني للأعلاف والشركة الأهلية "حصاد الريف" بباجة الشمالية.
وأوضح الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأعلاف، نزار عياري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أنّ إحداث هذه النقطة يندرج ضمن استراتيجية متعدّدة الجوانب لتحقيق السيادة العلفية، واسترجاع القطيع التونسي، مبرزا أن هذه النقطة تدعم وجود ديوان الأعلاف بالشمال التونسي، وتعكس ارتفاع  نسق تدخله.

وأشار إلى أنّه تم إلى حدود اليوم تركيز 13 نقطة بالجنوب والشمال ومناطق مختلفة في اطار اتفاقية شراكة مع الشركات الأهلية، ومن المؤمل أن يكون الديوان حاضرا في موفى السنة الجاريّة في كل الولايات  ليعزز دوره ورقم معاملاته.
 وأبرز أنّ اتفاقية الشراكة تخوّل للديوان تزويد الشركات الأهلية الناشطة في مجال الأعلاف من تداول سريع للتمويل لكميات من الاعلاف، حسب طلبات المنخرطين، واستخلاصها، واعادة تزويدهم، وذلك  بهدف تعديل التزويد والأسعار في قطاع الأعلاف الذى يشهد عدم استقرار نتيجة التغيرات المناخية وغيرها من العوامل.

وأضاف أن تجربة الديوان مع الشركات الأهلية ومجامع التنمية والهياكل غير الربحية سيمكن من استقرار القطاع، ومن استرجاع ثقة مربي المواشي، وضمان  الجودة، ووضع تسعيرة معقولة، وضمان انتظاميّة الخدمة، مشيرا إلى أنّه جار تنفيذ استراتيجية لتطوير أنشطة وخدمات الديوان وتفادي ما عاشته تونس  سنة 2022 جراء الجفاف الحادّ الذي كانت نتائجه سلبية على القطيع.
وأبرز أنّ من بين مهام الديوان تنمية الموارد العلفية وتعديل السوق للمساهمة في تحقيق السيادة الغذائية، وانطلق في هذا الإطار في برنامج  لتكثيف الزراعات العلفية للتعويل على الإمكانيات التونسية، وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، كما انطلق في تجسيم سياسة الدولة واجراءاتها في التدخل في السوق وتعديله عبر مخزونات متوفرة لديه يتحكم في كمياتها وأسعارها.

من جهتها، قالت رئيسة مجلس إدارة الشركة الاهلية "حصاد الريف" بباجة الشمالية، لبني المالكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الشركة، التي تأسست في 23 سبتمبر 2026،  تضم 10 مساهمين وتهدف الى أن تكون همزة وصل تربط بين ديوان الأعلاف والفلاحين لايصال الأعلاف بأسعار تفاضلية في متناول المربي وذات جودة عالية لدعم صحة القطيع.

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