الذكرى 19 لنأسيس البنك الوطني للجينات: موارد جينية محفوظة واخرى مسترجعة

يتولى البنك الوطني للجينات، الذي يحتفل يوم 11 نوفمبر 2026، بمرور 19 عاما على تأسيسه، حفظ الموارد الجينية واسترجاع موارد أخرى من بنوك جينات أجنبية.حفظ ما يقارب 25 الف عينة منذ2014تولى البنك الوطني للجينات، منذ سنة 2014، جمع قرابة 25 ألف عينة فضلا عن انشاء بنك الجينات الحقلي للأشجار المثمرة بتاكلسة والذي يحتوي على مجموعة من الموارد الجينية تتكون من 103 شجرة زيتون، 25 شجرة تين،19 شجرة رمان اضافة الى مجموعة من أصناف القوارص.كما قام البنك بحفظ نباتات طبية وعطرية وصنف واحد من الورود (ورد أريانة).استرجاع 7754 عينة من بنوك جينات اجنبيةتمكّن البنك الوطني للجينات من جمع 7754 عينة وقع استرجاعها من بنوك جينات أجنبية منها 3285 حبوب و 4163 أعلاف و 303 بقوليات غذائية.المحافظة التشاركية على الأصناف المحلية من الحبوب لدى الفلاحينإنطلق هذا المشروع سنة 2012 بـ30 فلاح من 10 ولايات، وخلال موسم 2024/2023 بلغ العدد الجملي للفلاحين المنخرطين 254 فلاحا من كامل تراب الجمهورية على مساحة جملية تقدر بـ305 هك (أي ما يقارب 450 قنطارا من بذور الأصناف المحلية للحبوب).من جهة اخرى، يحتوي البنك الوطني للجينات، حاليا، على 6 مخابر تتوزع بين مخبر لمعالجة البذور ومخبر أشجار مثمرة وخضروات وتوابل ونباتات الزينة، و مخبر زراعة الانسجة وبيوتكنولوجيا الزراعات الكبرى، و مخبر البيوتكنولوجيا الحيوانية، ومخبر للكائنات الدقيقة، ومخبر مراقبة الكائنات المحورة جينيا.إلى جانب ذلك يحتوي وحدة للمحافظة عبر التجميد وبيت بلوري وغرفة تجفيف وغرفتي انبات وفضاء للعرض ومكتبة.ويعمل البنك الوطني للجينات في شكل شبكة وطنية تضمّ جميع الهياكل العمومية ومؤسسات البحث العلمي وكل المتدخلين في المجال.ويتم حاليا تكوين 9 فرق عمل متخصصة تتولى عمليات جرد وجمع وتوصيف وتقييم الموارد الجينية بصفة متواصلة وبكامل تراب الجمهورية حسب أولويات كل فريق عمل.وتتمثل مهام البنك في تقييم الموارد الجينية المحلية المتأقلمة والمستجلبة والمحافظة عليها لا سيما النادرة والمهددة بالانقراض منها ذات الاهمية الاقتصادية والبيئية والطبية وحفظها وفق معايير علمية، فضلا عن دعم البحث العلمي والابتكار في مجالي الفلاحة والبيئة.