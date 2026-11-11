تونس ترفع طموحاتها المناخية وتستهدف الحياد الكربوني بحلول سنة 2050

تحويل الأهداف إلى استثمارات ملموسة



خفض كثافة الانبعاثات بنسبة 46.4 بالمائة بحلول 2030



الحياد الكربوني في أفق 2050 يتطلب استثمارات تنطلق من اليوم



التكيف والأمن المائي في صدارة الأولويات



الدبلوماسية المناخية: تعزيز قدرات تونس التفاوضية



ترفع تونس سقف طموحاتها في مجال الحد من، من خلال)، واضعة سياساتها العمومية على مسار، بهدف تحقيقفي أفق سنةوفي إطار تنفيذ هذه الخارطة، تشارك تونس فيلاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ()، المنعقد منالجاري بمدينة، بهدف الدفاع عن احتياجاتها منوالترويج للآليات الكفيلة بتحويل التزاماتها إلى، بما من شأنه تسريعوتعزيز قدرةعلى الصمود أمام تداعياتوأكد المستشار الأول فيبـ، في إطار مشروع، أنتمثللتسريع تحول، موضحاً أنلم يعد يقتصر على تحديد، بل أصبح يتمثل في توفيراللازمة لتحويلها إلىوتطمح تونس، وفق الأهداف الجديدة، إلى خفض، أي الانبعاثات المتأتية عن كل وحدة من، بنسبةبحلول سنةفي أفق سنة، مقارنة بمستويات سنة، بما يتيح للبلاد تحقيقمع الحد منوتتضمن، لأول مرة، هدفاً يتمثل في خفضمن الغازات الدفيئة بنسبةفيبحلول سنة، مقارنة بسنةوأوضح درويش أن تونس لا تستهدف، بموجب هذا التوجه، الحد من الانبعاثات الناتجة عن نشاطها الاقتصادي فحسب، بل تسعى أيضاً إلىمن إجماليمن الغازات الدفيئة.ولا تقتصرعلى الأهداف المرسومة لسنة، بل تندرج ضمنترمي إلى مواءمةفي تونس مع مسار تحقيقبحلول سنةويستوجب بلوغ هذا الهدف إحداثفي عدد من القطاعات الاقتصادية، وخاصة. ويرتكز هذا التحول بالخصوص على تسريع نسق تطوير، وتحسين، وخفضللعمليات الصناعية، و، وتعزيز قدرةعلى امتصاصوتخزينه.كما ترمي هذه الاستراتيجية إلى تحقيقبين، حتى لا يعود تطور الاقتصاد الوطني مرتبطاً بالضرورة بارتفاعغير أن تحقيق هذا المسار يقتضي، وفق المصدر ذاته،على، وتعزيز، فضلاً عن إرساءتتيح قياس مدىوتشمل الآليات الكفيلة بتسريع تجسيد الأهداف المناخية، و، و، والمنصوص عليها بـوفي هذا السياق، شدد درويش على ضرورة تطويرباتجاهتجمع بين، من خلال إعدادوجاذبة للمستثمرين، مع ضمان مساهمتها في تحقيقوخفضوفي ظل تفاقموتراجعوارتفاعوالمخاطر التي تهدد، يبرزكأولويةبالنسبة إلى تونس.وتقدرالمخصصة لهذا المحور بنحو، منها قرابةلـ، ولـ، في حين تمثلمجالاً آخر للتدخل، بحاجيات تمويلية تقدر بنحوواعتبر درويش أنلم يعد بالإمكان التعامل معه باعتباره مجرد، بل أصبحفي، وحماية، و، ووتتضمن، في هذا الإطار، أهدافاً عملية وفيذات أولوية، تشملوبالتوازي مع تعبئة، يمثل تعزيزفي مجالأحد التحديات المطروحة أمام تونس.ويتيح إرساءوضمانللبلاد الدفاع بصورة أكثر فاعلية عن أولوياتها خلال مختلف. وفي هذا السياق، تبرز مبادرةباعتبارها تجربة يتعين تعزيزها وتطويرها.وتندرج مشاركةفي تنفيذوفيضمنلتونس في مجالمع التغيرات المناخية ومن آثارها.وتهدف هذه التوجهات إلى دعمومرافقتهم في إنتاجونقلها واستغلالها، وتثمين، وتوجيه جهودنحو مكافحة، فضلاً عن تعزيز أوجهبين مختلف القطاعات.ويعمل، خلال مشاركتهم في، على الدفاع عن جملة من المسائل ذات الأهمية بالنسبة إلى تونس، من بينهامع التغيرات المناخية، و، و، وتداعيات، و، وغيرها من