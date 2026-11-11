تعديل موعد إبحار السفينة "قرطاج" باتجاه ميناء جنوة ليوم الخميس 12 نوفمبر 2026

أعلنتأنه سيتمالسفينةباتجاهليوم، وذلك نظراً لـالتي تسود، وحرصاً على توفيرلحرفائها.وأفادت الشركة، فيالأربعاء، أنسيكون يومعلى الساعةعوضاً عن الساعة، على أن يكونيومعلى الساعة).وأضافت أنلهذه السفرة حُدّد على الساعة