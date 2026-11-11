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تعديل موعد إبحار السفينة "قرطاج" باتجاه ميناء جنوة ليوم الخميس 12 نوفمبر 2026

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 18:33 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلنت الشركة التونسية للملاحة أنه سيتم تعديل في موعد إبحار السفينة "قرطاج" باتجاه ميناء جنوة ليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، وذلك نظراً لـسوء الأحوال الجوية التي تسود مضيق سردينيا وخليج جنوة، وحرصاً على توفير ظروف السلامة والراحة لحرفائها.


وأفادت الشركة، في بلاغ الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أن الانطلاق من ميناء حلق الوادي سيكون يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 على الساعة الثالثة مساءً عوضاً عن الساعة الخامسة مساءً، على أن يكون الوصول إلى ميناء جنوة يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 على الساعة السابعة مساءً (دون تغيير).


وأضافت أن غلق التسجيل لهذه السفرة حُدّد على الساعة الواحدة بعد الزوال.

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