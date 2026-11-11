Babnet   Latest update 18:05 Tunis

الرابطة الثانية (مباراة مؤجلة): هلال الرديف يستقبل اتحاد قصور الساف يوم 18 نوفمبر الجاري

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6ab8e20e70b379.72274846_oiqkpjegflnmh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 18:05 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الأربعاء أنّ المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بين هلال الرديف واتحاد قصور الساف ستقام يوم الأربعاء 18 نوفمبر على ملعب الرديف البلدي انطلاقا من الساعة 14:30 .
وكان من المقرر أن تجرى المباراة يوم السبت الماضي 7 نوفمبر إلا أنها أُجلت إلى موعد لاحق.

ويحتل نادي قصور الساف المركز الثاني في منافسات المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، بينما يحتل هلال الرديف المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.
 

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339518

babnet

كل الأخبار...

18:05 - الرابطة الثانية (مباراة مؤجلة): هلال الرديف يستقبل اتحاد قصور الساف يوم 18 نوفمبر الجاري
18:03 - "الوقاية والرعاية المبكرة تحميك من السكري ومضاعفاته" شعار احتفال هذا العام باليوم العالمي للسكري
18:00 - سفارة تونس بجاكرتا: استخراج أول جواز سفر مقروء آليا وتسليمه إلى صاحبه
17:48 - بورصة تونس: تراجع طفيف لتوننداكس بنسبة 0,05 بالمائة وسط تداولات بقيمة 24,2 مليون دينار
17:41 - رئيس الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي لـ "وات": الخميس نكشف عن هوية المدرب الجديد لفريق أكابر كرة القدم
17:17 - وزير الإقتصاد يوقع على إتفاقية ضمان ب 50 مليون أورو لإنشاء محطة فوطاضوئية ببني مهيرة بتطاوين.
17:05 - - بطولة المنستير للتحدي: عزيز دوقاز يودّع المنافسة من الدور ثمن النهائي
17:02 - جندوبة: محامو الجهة يرتدون الشارة الحمراء احتجاجا على تردي البنية التحتية للمرفق القضائي وتداعيات ذلك على حقوق المتقاضين
17:01 - الكرامة القابضة: السجن 8 أعوام لمديرين عامين سابقين و3 أعوام لمتهم ثالث (مصدر قضائي)
16:54 - إقرار تخفيض في أسعار لحوم الدواجن في موفى الأسبوع الجاري
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 | 1 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:15
14:53
12:10
06:53
05:24
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet29°
27° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-16
29°-19
26°-16
25°-16
26°-17
  • Avoirs en devises 24007,8
  • (11/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37598 DT
  • (11/11)
  • 1 $ = 3,01097 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/11)     1146,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/11)   29144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab