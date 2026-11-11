الرابطة الثانية (مباراة مؤجلة): هلال الرديف يستقبل اتحاد قصور الساف يوم 18 نوفمبر الجاري

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اليوم الأربعاء أنّ المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بين هلال الرديف واتحاد قصور الساف ستقام يوم الأربعاء 18 نوفمبر على ملعب الرديف البلدي انطلاقا من الساعة 14:30 .وكان من المقرر أن تجرى المباراة يوم السبت الماضي 7 نوفمبر إلا أنها أُجلت إلى موعد لاحق.ويحتل نادي قصور الساف المركز الثاني في منافسات المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، بينما يحتل هلال الرديف المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.