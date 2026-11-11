سفارة تونس بجاكرتا: استخراج أول جواز سفر مقروء آليا وتسليمه إلى صاحبه

أفادتبأنه تم اليوم الأربعاءوتسليمه إلى صاحبه، وذلك بعد أن أمّنتركيزبـوستُمكّن هذه الوحدة أبناءمنلدى مصالحفي، وذلك عبر، وفق ما ورد علىوأضافت السفارة أن تركيز الوحدة، تحت إشراف، يأتي في إطار تنفيذالرامي إلى مزيد تحسينوتقريبها من أفراد، لا سيما المقيمين بـ)، والدول والجزر التي تغطيها السفارة على المستوى القنصلي ().وأعربتعن شكرها وتقديرها لمصالح كل من، لا سيما، و، وخاصة، للمساهمة الفعالة في تجسيم هذا، الذي سيكون لهعلىالمسداة لفائدةالمقيمة في