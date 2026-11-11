Babnet   Latest update 18:05 Tunis

سفارة تونس بجاكرتا: استخراج أول جواز سفر مقروء آليا وتسليمه إلى صاحبه

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af49fb881c4f3.09522395_olpnqkmfihjge.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 18:00 قراءة: 1 د, 3 ث
      
أفادت سفارة الجمهورية التونسية بجاكرتا بأنه تم اليوم الأربعاء استخراج أول جواز سفر مقروء آلياً وتسليمه إلى صاحبه، وذلك بعد أن أمّن وفد من وزارة الداخلية تركيز وحدة لإنتاج هذه الجوازات بـالقسم القنصلي.


وستُمكّن هذه الوحدة أبناء الجالية التونسية من استخراج وتجديد جوازات السفر لدى مصالح سفارة الجمهورية التونسية بجاكرتا في آجال وجيزة، وذلك عبر مواعيد، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للسفارة.


وأضافت السفارة أن تركيز الوحدة، تحت إشراف وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى مزيد تحسين الخدمات القنصلية وتقريبها من أفراد الجالية التونسية، لا سيما المقيمين بـبلدان الاعتماد (إندونيسياماليزياسنغافورةتايلانداالفيليبينبروناي دار السلامأستراليانيوزيلاندا)، والدول والجزر التي تغطيها السفارة على المستوى القنصلي (فيجي، كيريباتي، ناورو، بالاو، جزر مارشال، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، ساموا، تيمور الشرقية، تونغا، توفالو وفانواتو).


وأعربت سفارة الجمهورية التونسية بجاكرتا عن شكرها وتقديرها لمصالح كل من وزارة الداخلية، لا سيما الإدارة العامة للحدود والأجانب ومركز الإعلامية لوزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وخاصة الإدارة العامة للشؤون القنصلية، للمساهمة الفعالة في تجسيم هذا المشروع الهام، الذي سيكون له أطيب الأثر على نوعية وسرعة الخدمات المسداة لفائدة الجالية التونسية المقيمة في بلدان الاعتماد.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339517

babnet

كل الأخبار...

18:05 - الرابطة الثانية (مباراة مؤجلة): هلال الرديف يستقبل اتحاد قصور الساف يوم 18 نوفمبر الجاري
18:03 - "الوقاية والرعاية المبكرة تحميك من السكري ومضاعفاته" شعار احتفال هذا العام باليوم العالمي للسكري
18:00 - سفارة تونس بجاكرتا: استخراج أول جواز سفر مقروء آليا وتسليمه إلى صاحبه
17:48 - بورصة تونس: تراجع طفيف لتوننداكس بنسبة 0,05 بالمائة وسط تداولات بقيمة 24,2 مليون دينار
17:41 - رئيس الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي لـ "وات": الخميس نكشف عن هوية المدرب الجديد لفريق أكابر كرة القدم
17:17 - وزير الإقتصاد يوقع على إتفاقية ضمان ب 50 مليون أورو لإنشاء محطة فوطاضوئية ببني مهيرة بتطاوين.
17:05 - - بطولة المنستير للتحدي: عزيز دوقاز يودّع المنافسة من الدور ثمن النهائي
17:02 - جندوبة: محامو الجهة يرتدون الشارة الحمراء احتجاجا على تردي البنية التحتية للمرفق القضائي وتداعيات ذلك على حقوق المتقاضين
17:01 - الكرامة القابضة: السجن 8 أعوام لمديرين عامين سابقين و3 أعوام لمتهم ثالث (مصدر قضائي)
16:54 - إقرار تخفيض في أسعار لحوم الدواجن في موفى الأسبوع الجاري
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 | 1 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:15
14:53
12:10
06:53
05:24
الرطــوبة:
% 41
Babnet
Babnet29°
27° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-16
29°-19
26°-16
25°-16
26°-17
  • Avoirs en devises 24007,8
  • (11/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37598 DT
  • (11/11)
  • 1 $ = 3,01097 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/11)     1146,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/11)   29144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab