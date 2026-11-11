سفارة تونس بجاكرتا: استخراج أول جواز سفر مقروء آليا وتسليمه إلى صاحبه
أفادت سفارة الجمهورية التونسية بجاكرتا بأنه تم اليوم الأربعاء استخراج أول جواز سفر مقروء آلياً وتسليمه إلى صاحبه، وذلك بعد أن أمّن وفد من وزارة الداخلية تركيز وحدة لإنتاج هذه الجوازات بـالقسم القنصلي.
وستُمكّن هذه الوحدة أبناء الجالية التونسية من استخراج وتجديد جوازات السفر لدى مصالح سفارة الجمهورية التونسية بجاكرتا في آجال وجيزة، وذلك عبر مواعيد، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للسفارة.
وأضافت السفارة أن تركيز الوحدة، تحت إشراف وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى مزيد تحسين الخدمات القنصلية وتقريبها من أفراد الجالية التونسية، لا سيما المقيمين بـبلدان الاعتماد (إندونيسيا – ماليزيا – سنغافورة – تايلاندا – الفيليبين – بروناي دار السلام – أستراليا – نيوزيلاندا)، والدول والجزر التي تغطيها السفارة على المستوى القنصلي (فيجي، كيريباتي، ناورو، بالاو، جزر مارشال، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، ساموا، تيمور الشرقية، تونغا، توفالو وفانواتو).
وأعربت سفارة الجمهورية التونسية بجاكرتا عن شكرها وتقديرها لمصالح كل من وزارة الداخلية، لا سيما الإدارة العامة للحدود والأجانب ومركز الإعلامية لوزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وخاصة الإدارة العامة للشؤون القنصلية، للمساهمة الفعالة في تجسيم هذا المشروع الهام، الذي سيكون له أطيب الأثر على نوعية وسرعة الخدمات المسداة لفائدة الجالية التونسية المقيمة في بلدان الاعتماد.
وستُمكّن هذه الوحدة أبناء الجالية التونسية من استخراج وتجديد جوازات السفر لدى مصالح سفارة الجمهورية التونسية بجاكرتا في آجال وجيزة، وذلك عبر مواعيد، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للسفارة.
وأضافت السفارة أن تركيز الوحدة، تحت إشراف وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الرامي إلى مزيد تحسين الخدمات القنصلية وتقريبها من أفراد الجالية التونسية، لا سيما المقيمين بـبلدان الاعتماد (إندونيسيا – ماليزيا – سنغافورة – تايلاندا – الفيليبين – بروناي دار السلام – أستراليا – نيوزيلاندا)، والدول والجزر التي تغطيها السفارة على المستوى القنصلي (فيجي، كيريباتي، ناورو، بالاو، جزر مارشال، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، ساموا، تيمور الشرقية، تونغا، توفالو وفانواتو).
وأعربت سفارة الجمهورية التونسية بجاكرتا عن شكرها وتقديرها لمصالح كل من وزارة الداخلية، لا سيما الإدارة العامة للحدود والأجانب ومركز الإعلامية لوزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وخاصة الإدارة العامة للشؤون القنصلية، للمساهمة الفعالة في تجسيم هذا المشروع الهام، الذي سيكون له أطيب الأثر على نوعية وسرعة الخدمات المسداة لفائدة الجالية التونسية المقيمة في بلدان الاعتماد.
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