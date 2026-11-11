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وزير الإقتصاد يوقع على إتفاقية ضمان ب 50 مليون أورو لإنشاء محطة فوطاضوئية ببني مهيرة بتطاوين.

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 17:17 قراءة: 1 د, 21 ث
      
وقع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس George Akhalkatsi بعد ظهر الإربعاء 11 نوفمبر 2026 على اتفاقية ضمان تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك وذلك لفائدة مشروع إنشاء محطة فوطاضوئية وتركيز منظومة تخزين للطاقة بالباطاريات بمنطقة بني مهيرة من ولاية تطاوين.


وتولى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة التوقيع على اتفاقية التمويل البالغ قيمتها 50 مليون أورو اى ما يناهز 167 مليون دينار وهو تمويل مزدوج بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(30 مليون اورو) وصندوق التكنولوجيا النظيفة الذي تموله بعض الدول المساهمة في راس مال البنك والشركاء الدوليين(20 مليون اورو) بالإضافة الى هبة ب 04 مليون اورو كمساعدة فنية للمشروع.
وفي كلمته بالمناسبة ، أكد سمير عبد الحفيظ على أهمية المشروع بإعتبار مساهمته المرتقبة في تعزيز القدرات الوطنية لانتاج الكهرباء من المصادر المتجددة والنظيفة وفي دعم مسار الإنتقال الطاقي والحد من انبعاث الكربون.

وبين الوزير ان هذا المشروع يندرج ضمن التوجهات التنموية الكبرى والاولويات الوطنية لاسيما المتعلق منها بمجال الطاقات المتجددة ، منوها في هذا السياق بمستوى التعاون القائم بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.


من جانبه جدد George Akhalkatsi التزام البنك بمواصلة دعم تونس في مسارها التنموي سواء على مستوى دعم المشاريع العمومية او على مستوى دعم القطاع الخاص ، مشيرًا الى ان المساهمة في تمويل هذا المشروع ، يعزز الشراكة القائمة بين الجانبين خاصة في مجال الإنتقال الطاقي الذي يعد من ابرز الأولويات في برامج تونس التنموية.
وبين فيصل طريفة المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ان هذا المشروع بمختلف مكوناته يمثل لبنة جديدة تنضاف في مسار الخطة الوطنية للانتقال الطاقي ، حيث سيساهم في ارساء اول منظومة لتخزين الطاقة الكهربائية بواسطة الباطاريات و تحسين مرونة واستقرار الشبكة الكهربائية الوطنية.

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