مستشفى عزيزة عثمانة ينظم يوما علميا بمناسبة اليوم العالمي للتخدير

ينظم قسم طب النساء والتوليد وأمراض الإنجاب بالمستشفى الجامعي عزيزة عثمانة، يوم السبت 14 نوفمبر 2026، الموافق لليوم العالمي للتخدير، يوما علميا يتضمن سلسلة من المداخلات الطبية حول مستجدات التخدير والإنعاش في مجال صحة الأم والوليد.ويهدف هذا اليوم العلمي، إلى تسليط الضوء على مستجدات الممارسة الطبية في مجال التخدير والإنعاش لا سيما في ما يتعلق بصحة الأم والوليد.ويتضمن البرنامج أربع مداخلات يؤثثها عدد من الاطباء المختصين وتتناول محاور طبية متصلة بالتخدير والتوليد من بينها النزيف التالي للولادة والتخدير لدى المرأة الحامل وإنعاش حديث الولادة بقاعة الولادة والتخدير النصفي لتسكين الألم في نهاية المخاض.