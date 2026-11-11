رئيس الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي لـ "وات": الخميس نكشف عن هوية المدرب الجديد لفريق أكابر كرة القدم

أكد كمال والي رئيس الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي أنّه سيتم غدا الخميس الكشف عن هوية المدرب الجديد لأكابر فريق كرة القدم.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افرقييا للأنباء أنّه يرفض في الوقت الحالي الكشف عن الأسماء المرشحة للاشراف على العارضة الفنية لفريق "عاصمة السكر" الى حين ابرام اتفاق نهائي مع المدرب الجديد، وفق تعبيره.وكانت الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي أعلنت اليوم الأربعاء، عن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع مدرب فريق أكابر كرة القدم، ناصيف البياوي متقدمة بالشكر له وللإطار الفني المرافق له.يُذكر أن الأولمبي الباجي يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 3 نقاط.ويستقبل الأولمبي الباجي يوم 20 نوفمبر الجاري مستقبل المرسى لحساب الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى.