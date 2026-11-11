القصرين: استراتيجيّة جديدة منفتحة على الشباب ومؤسسات التعليم العالي لتجديد قطاع الصناعات التقليديّة وتعزيز قدرته على الترويج

كشفت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية، ليلى المسلاتي، أن استراتيجية الديوان خلال المرحلة القادمة سترتكز على مزيد الإنفتاح على مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني ومختلف الهياكل الناشطة في مجال الصناعات التقليدية، بما يتيح استقطاب الكفاءات الشابة وتوظيف قدراتها الإبداعية ومعارفها في تطوير القطاع، وتجديد منتوجاته، وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.وأضافت المسلاتي، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، على هامش إشرافها بمركز التصميم بالقرية الحرفية بالقصرين المدينة، رفقة فريق من الإدارة المركزية ومصالح المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية، على ورشات عمل للتأطير الفني لفائدة الحرفيين والطلبة، استعدادا لتنظيم مسابقات الإبتكار في الصناعات التقليدية لسنة 2027، أن الإنفتاح على المؤسسات الجامعية والتكوينية من شأنه إثراء قطاع الصناعات التقليدية بأفكار ومقاربات جديدة، خاصة في ظل ما يمتلكه الشباب من قدرات على توظيف التكنولوجيات الحديثة والإنفتاح على الأسواق الدولية.وأبرزت، في هذا السياق، أهمية تشجيع خريجي التعليم العالي على الإندماج في القطاع وإحداث مؤسسات اقتصادية ناشطة في مجال الصناعات التقليدية، بما يسهم في ضخ دماء جديدة فيه وضمان استمراريته وتطويره، مشيرة إلى أن المؤشرات المسجلة خلال المشاركات الأخيرة في المعارض تؤكد تنامي إقبال الشباب على هذا المجال، حيث تجاوزت نسبة المشاركين من خريجي التعليم العالي 40 بالمائة في الدورة الأخيرة من الصالون، فيما مثل الشباب 60 بالمائة من بقية المشاركين.وشدّدت على ضرورة اضطلاع الدولة بمختلف مؤسساتها بدور أكبر في مرافقة هذه الكفاءات الشابة ودعم مبادراتها، من خلال تنسيق برامج التأطير والتكوين والمساندة وتقريب الخدمات الإدارية والفنية من الحرفيين والمؤسسات الناشطة بالجهات، والإستماع إلى مشاغلهم والعمل على تطوير منتوجات تستجيب لمتطلبات المستهلكين وتكون قابلة للترويج في الأسواق المحلية والوطنية والدولية.وأشارت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى أن مركز التصميم بالقرية الحرفية بالقصرين مدعو إلى الإضطلاع بدور متواصل على امتداد السنة، من خلال وضع برامج عمل واضحة ومتكاملة مع مختلف المتدخلين، والإستفادة من التجارب والمبادرات القائمة، على غرار مشروع "تونس الإبداعية" الذي ساهم في تطوير عديد المنتوجات والتعريف بها على المستويين الوطني والدولي.وذكرت أن تونس ستكون عاصمة للسياحة العربية سنة 2027، وهو ما يستوجب العمل على تطوير منتوجات حرفية تستجيب لمتطلبات السوق السياحية، وتساهم في التعريف بالموروث الحضاري والتاريخي لمختلف الجهات وخاصة ولاية القصرين التي تزخر باختصاصات متنوعة في الصناعات التقليدية، ومواقع أثرية وحضارية هامة يمكن إبرازها من خلال منتوجات وهدايا تذكارية ذات خصوصية محلية.وتتضمن مسابقات الإبتكار لسنة 2027 ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول بالاقتصاد الدائري وتثمين المواد المحلية والمواد غير المستغلة وإعادة توظيفها في صناعة منتوجات مبتكرة، فيما يخصّص الثاني للتحف والهدايا التذكارية التي تعكس الخصوصيات التراثية والحضارية للجهات، أما المحور الثالث فيهم الطلبة بهدف تشجيعهم على تقديم تصورات ومشاريع إبداعية قابلة للتجسيم.من جهته، أفاد مدير إدارة البحث والتجديد بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، جمال الرياحي، في تصريح لوكالة "وات"، بأن هذه الزيارة تندرج في إطار البرنامج الوطني للمسابقات في الابتكار لسنة 2027، معتبرا أنّ الحضور المكثف للحرفيين والطلبة اليوم يعكس الاهتمام بهذه المبادرة.وأبرز أنّ ورشات العمل التي انتظمت اليوم تهدف إلى تبسيط محاور المسابقات وتوضيح مختلف جوانبها للحرفيين والطلبة، وتمكينهم من العناصر الفنية والتقنية والإدارية اللازمة للمشاركة فيها، علما أن عملية التأطير ستتواصل خلال الفترة القادمة من خلال الفنيين المختصين بالجهة، وفريق من الإدارة المركزية يضم أكثر من 40 مختصا في المجالات الفنية والتصميم، وذلك لمرافقة المشاركين وتوفير الظروف الملائمة لإنجاز مشاريعهم.وأكد أن قيمة هذه المسابقات لا تقتصر على الجوائز المخصصة للفائزين، بل تشمل أيضا مرافقتهم في التعريف بمنتوجاتهم والترويج لها، من خلال إدراج الأعمال المتوّجة في كتيب أو مدوّنة تعريفية تعرض ضمن مختلف التظاهرات التي ينظمها الديوان، مع إمكانية تقديم المنتوجات الفائزة في تظاهرات خارج تونس، وفتح آفاق جديدة لتسويقها.وفي سياق متصل، تم اليوم إبرام اتفاقية شراكة بين المعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين، ومركز التصميم التابع للمندوبية الجهوية للصناعات التقليدية، بهدف إرساء برنامج عمل مشترك يقوم على تنظيم ورشات تطبيقية وتبادل الخبرات بين الطلبة والحرفيين، وتعزيز التقارب بين التكوين الأكاديمي والمحيط المهني.من جانبها، أفادت مديرة المعهد، نادية غموري، في تصريح لصحفيّة "وات"، بأن مركز التصميم مثّل على امتداد السنوات الماضية فضاء مرجعيا لطلبة المعهد، وحاضنة لعدد من الدورات التكوينية الهادفة إلى تطوير قدراتهم، وتعزيز تواصلهم مع الحرفيين، مشيرة إلى أن الاتفاقية الجديدة ستمنح هذا التعاون إطارا أكثر تنظيما من خلال برنامج عمل يتضمن ورشات مشتركة وأنشطة للتأطير وتبادل التجارب.وبيّنت أن المعهد يسعى إلى تشريك طلبة اختصاص التصميم من أجل التنمية المستدامة، وطلبة الهندسة المعمارية، في هذه المبادرة، بالنظر إلى ما يمتلكونه من أفكار ومقاربات إبداعية، خاصة في مجال التصميم الدائري وتثمين الموارد المحلية، على غرار الحلفاء والرخام والطين، التي تزخر بها الجهة ويمكن توظيفها في ابتكار منتوجات حرفية جديدة.وأوضحت أن الاتفاقية، التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، تنصّ بالخصوص على وضع الإطارات العلمية والبيداغوجية للمعهد على ذمة مركز التصميم بصفة تطوعية، للمساهمة في تأطير الطلبة والحرفيين وتوجيههم والإستفادة من خبراتهم، بما يعزّز حظوظ المشاركين من الجهة في التتويج بمسابقات الإبتكار.وبخصوص تأخر فتح القرية الحرفية بالقصرين أمام الحرفيين والعموم بصفة يومية، باعتبارها فضاء للإنتاج والعرض والتسويق ونقطة لإستقبال المواطنين والزوار، أقرّت المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية بوجود إشكاليات تتعلق بكراء عدد من المحلات، مؤكدة أن العمل جار لتجاوزها.وأضافت أنه سيتم عقد لقاءات وجلسات قريبا مع الحرفيين المعنيين بهذه الإشكاليات، بهدف التوصل إلى حلول توافقية تمكنهم من استئناف نشاطهم داخل محلاتهم، مع العلم أنّه تم الإتفاق مع المصالح الجهوية على الإعلان عن فتح باب الترشح لإستغلال المحلات الشاغرة، بما من شأنه إعادة الحركية إلى القرية الحرفية وتنشيطها في أقرب الآجال.يشار إلى أن المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية أدّت اليوم رفقة الوفد المرافق لها وممثلي المندوبية، سلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات الحرفية بعدد من معتمديات ولاية القصرين، للإطلاع على أنشطتها ومشاغلها والوقوف على حاجياتها في مجالات التأطير والمرافقة والتطوير.