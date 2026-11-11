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بورصة تونس: تراجع طفيف لتوننداكس بنسبة 0,05 بالمائة وسط تداولات بقيمة 24,2 مليون دينار

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 17:48 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أنهى مؤشر بورصة تونس "توننداكس" معاملات جلسة الأربعاء على تراجع طفيف بنسبة 0,05 بالمائة، ليستقر عند 18812,07 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 24,2 مليون دينار حسب تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للاوراق المالية".


واستأثرت أسهم الشركة التونسية للمشروبات بالنصيب الأكبر من المبادلات، بحجم تداول ناهز 16 مليون دينار، أي ما يعادل 66 بالمائة من إجمالي التداولات، وذلك أساسا إثر إنجاز عملية تبادل على شكل كتلة بقيمة 13,6 مليون دينار. واستقر سعر السهم عند 13,600 دينار.


وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر سهم "تواصل هولدينغ" قائمة الارتفاعات بنسبة 4,05 بالمائة، ليبلغ سعره 0,770 دينار، يليه سهم "اوروسيكل" الذي ارتفع بنسبة 2,56 بالمائة إلى 10 دنانير.


في المقابل، تصدر سهم "سيلكوم" قائمة التراجعات بنسبة 2,88 بالمائة، ليستقر عند 1,350 دينار، تلاه سهم شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية بنسبة 2,78 بالمائة، ثم سهم "تأمينات مغربية للتأمين على الحياة" بنسبة 2,52 بالمائة، وسط تداولات بقيمة 613 ألف دينار.

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