معز الشرقي يواجه الألماني بيتكوفيتش



عزيز الواقع يواجه الألماني مولر



جوائز البطولة



ودّع اللاعب التونسي، المصنف، دورةالمصنفة ضمنمن، إثر خسارته اليوم الأربعاء أمام الإسبانيالمصنفبـ، تفاصيلهاوكانقد بلغإثر فوزه يوم الاثنين على الإسبانيالمصنفبـبواقعوفي ذات السياق، يواجه، المصنف، غداً الخميس فيلبطولة المنستير الألمانيالمصنفوكانقد فاز أمس فيعلى الكرواتيالمصنفبـبواقعوسيواجه، المصنف، غداً الخميس لحسابلبطولة المنستير الألمانيالمصنفوكانقد بلغإثر انتصاره أمس على الإسبانيالمصنفبـتفاصيلهايُذكر أنذات الـتُقام على، وتبلغ مجموع