- بطولة المنستير للتحدي: عزيز دوقاز يودّع المنافسة من الدور ثمن النهائي
ودّع اللاعب التونسي عزيز دوقاز، المصنف 380 عالمياً، دورة المنستير المصنفة ضمن دورات التحدي من الدور ثمن النهائي، إثر خسارته اليوم الأربعاء أمام الإسباني أليخاندرو كاناس المصنف 242 عالمياً بـمجموعتين دون رد، تفاصيلها 0 – 6 و3 – 6.
وكان عزيز دوقاز قد بلغ الدور ثمن النهائي إثر فوزه يوم الاثنين على الإسباني بيرناردو ميزا المصنف 1100 عالمياً بـمجموعتين دون رد بواقع 6 – 3 و6 – 2.
معز الشرقي يواجه الألماني بيتكوفيتشوفي ذات السياق، يواجه معز الشرقي، المصنف 349 عالمياً، غداً الخميس في الدور ثمن النهائي لبطولة المنستير الألماني ميكا بيتكوفيتش المصنف 389 عالمياً.
وكان معز الشرقي قد فاز أمس في الدور السادس عشر على الكرواتي دووي أيدوكوفيتش المصنف 381 عالمياً بـمجموعتين دون رد بواقع 6 – 3 و6 – 3.
عزيز الواقع يواجه الألماني مولروسيواجه عزيز الواقع، المصنف 483 عالمياً، غداً الخميس لحساب الدور ثمن النهائي لبطولة المنستير الألماني مارفين مولر المصنف 229 عالمياً.
وكان عزيز الواقع قد بلغ الدور ثمن النهائي إثر انتصاره أمس على الإسباني جون شيفيريا المصنف 525 عالمياً بـمجموعتين لواحدة تفاصيلها 3 – 6 و6 – 4 و6 – 1.
جوائز البطولةيُذكر أن بطولة المنستير للتحدي ذات الـ50 نقطة تُقام على أرضية صلبة، وتبلغ مجموع جوائزها المالية 63 ألف دولار.
وكان عزيز دوقاز قد بلغ الدور ثمن النهائي إثر فوزه يوم الاثنين على الإسباني بيرناردو ميزا المصنف 1100 عالمياً بـمجموعتين دون رد بواقع 6 – 3 و6 – 2.
معز الشرقي يواجه الألماني بيتكوفيتشوفي ذات السياق، يواجه معز الشرقي، المصنف 349 عالمياً، غداً الخميس في الدور ثمن النهائي لبطولة المنستير الألماني ميكا بيتكوفيتش المصنف 389 عالمياً.
وكان معز الشرقي قد فاز أمس في الدور السادس عشر على الكرواتي دووي أيدوكوفيتش المصنف 381 عالمياً بـمجموعتين دون رد بواقع 6 – 3 و6 – 3.
عزيز الواقع يواجه الألماني مولروسيواجه عزيز الواقع، المصنف 483 عالمياً، غداً الخميس لحساب الدور ثمن النهائي لبطولة المنستير الألماني مارفين مولر المصنف 229 عالمياً.
وكان عزيز الواقع قد بلغ الدور ثمن النهائي إثر انتصاره أمس على الإسباني جون شيفيريا المصنف 525 عالمياً بـمجموعتين لواحدة تفاصيلها 3 – 6 و6 – 4 و6 – 1.
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