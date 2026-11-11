إقرار تخفيض في أسعار لحوم الدواجن في موفى الأسبوع الجاري
أقرّت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بأريانة، بالتنسيق مع المصالح المركزية، تخفيضات في أسعار لحوم الدواجن خلال نهاية الأسبوع الحالي الموافق (14 و15 نوفمبر 2026) لدى تجار التفصيل بـالسوق المركزية بأريانة المدينة وأحوازها، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، يسري الدمرجي.
وأوضح الدمرجي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أسعار البيع للعموم ستبلغ 7500 مليم لـكيلوغرام الدجاج الجاهز للطبخ، و9000 مليم لـكيلوغرام أفخاذ الدجاج، و12000 مليم لـكيلوغرام صدور الدجاج، وذلك بالتوازي مع التخفيضات المطبقة بالمساحات التجارية الكبرى والتي ستشمل جملة من المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تكريس التوجه الاجتماعي للدولة، ومزيد دعم المقدرة الشرائية للمواطن، وتبعاً لـلبرنامج الوطني للتخفيض في الأسعار الذي انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذه منذ بداية النصف الثاني من شهر أكتوبر 2026.
وأوضح الدمرجي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أسعار البيع للعموم ستبلغ 7500 مليم لـكيلوغرام الدجاج الجاهز للطبخ، و9000 مليم لـكيلوغرام أفخاذ الدجاج، و12000 مليم لـكيلوغرام صدور الدجاج، وذلك بالتوازي مع التخفيضات المطبقة بالمساحات التجارية الكبرى والتي ستشمل جملة من المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تكريس التوجه الاجتماعي للدولة، ومزيد دعم المقدرة الشرائية للمواطن، وتبعاً لـلبرنامج الوطني للتخفيض في الأسعار الذي انطلقت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنفيذه منذ بداية النصف الثاني من شهر أكتوبر 2026.
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