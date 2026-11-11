إقرار تخفيض في أسعار لحوم الدواجن في موفى الأسبوع الجاري

أقرّت، بالتنسيق معخلال نهاية الأسبوع الحالي الموافقلدىبـوأحوازها، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء،وأوضح، في تصريح لـ، أنستبلغلـ، ولـ، ولـ، وذلك بالتوازي معوالتي ستشمل جملة منوأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار تكريس، ومزيد دعم، وتبعاً لـالذي انطلقتفي تنفيذه منذ بداية