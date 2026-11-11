72 بالمائة من الميزانية موجّهة للتأجير



الأمن السيبرني جزء من الأمن القومي



دور معهد الدراسات الاستراتيجية



البحث الفلاحي ومجلة المياه



مطالب جهوية واجتماعية



تفعيل القانون عدد 18 والمحكمة الدستورية



معايير التعيين والتسميات



ذوو الإعاقة والبطالة والعدالة المجالية



العنف داخل المؤسسات التربوية



مثّل، إلى جانبالمعنية بـ، و، ومساهمةفي إرساء، محور تدخلات كل من نوابفي مناقشةمن مشروعوتساءل النائبعن مدىبـ، باعتبار أن نحومن ميزانيتها موجّهة لـ، داعياً إلى اعتمادلقياسالتابعة لها.كما دعا إلى أن تكوننموذجاً في، من خلال إرساءلـوتيسير التعامل بين مختلف المؤسسات وتسريع معالجة الملفات. وطالب، من جهة أخرى، بمزيدبينومختلفلحماية المواطنين والزوار والممتلكات بـوصون قيمتها التاريخية والسياحية.وفي ما يتعلق بـ، دعا النائبإلى عقد اجتماع في إطاربإشراف، يُخصّص لبحث سبل التصدي لـ، وخاصة تلك التي تهدد، معتبراً أنأصبح، بما يستوجب اتخاذأما النائب، فأشار إلىبين نواب المجلسين وعديد، متسائلاً عن دور، خاصة خلال، على غراركما تساءل عن دورفي فض النزاعات بين المواطنين والإدارة، وعن دورفي وضع آليات وبرامج للتصدي لظاهرةللأفارقة من دولوشدد على ضرورة إرساءالمعنية بـ، على غراروأكدت النائبةعلى ضرورة تحديد دورفي وضعفي مجال، معتبرة أن هذا المعهد يجب أن يلعب دوره فيخاصة في ظلكما طالبت بمعرفةالتي يتعامل بهالدىمعالتي تصله من قبل المواطنين، وما إذا كان هناكتتابعوفي نفس السياق، اعتبرت النائبةأنينطلق من إعدادلتحيين، مؤكدة على أن إحداثيُعتبراليوم.وشدد النائبعلى أن تكون ميزانيةمساعدة علىواتخاذ، مؤكداً على أهمية الإسراع بإحداثمن جهته، دعا النائبرئاسة الجمهورية إلى التدخل لتزويدفي معتمدياتبـ، مؤكداً على أهميةكما طرح النائبالتدخل لحلفي، ودعوةإلىللولاية ووضع خطة لمعالجةبالجهة.وبخصوص، أشار النائبإلى ضرورة التدخل لحل الإشكاليات المرتبطة بـ، داعياً إلى تكثيففيواعتبر النائبأنمطالبة اليوم بتفعيلالمتعلق بـ، معتبراً بأنهلا يجب أن يبقى رهنكما حثّ رئاسة الجمهورية على إرساءوملءمن أجل حماية. وطالببالتدخل من أجل إيقاففي حقوفي حق أعضاءمن جانب آخر، عرجت النائبةعلى ضرورة التدقيق فيلـ، كما تساءلت عنالتي يتم اعتمادها من قبلفي تعيين بعضوشهدت الجلسة طرح عديد، حيث دعا النائبإلى أهمية تشريكفي مناقشة المشاريع الجهات، معتبراً أن عديدلا ينصتون لمشاغل هذه الفئة.وتحدث النائبعن مسألة، مشيراً إلى أنيجب أن تتدخل في حمايةبالجهة وحمايةتم طردهم من عديدوفي نفس السياق، دعا النائبرئاسة الجمهورية إلى إرساءبين الجهات وتسريع إنجاز المشاريع خاصة في، ومنها بالخصوصبالجهة ووفي، أكدت النائبةعلى ضرورة وضع حد لـ، واستعادةداخل المجتمع، معتبرة أنيتطلب