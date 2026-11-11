الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تستعرض التجربة التونسية في الانتقال الطاقي خلال مؤتمر كوب31 بانطاليا التركية

قدّمت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، امس الثلاثاء، عرضا حول التجربة التونسية في تنفيذ أولويات الانتقال الطاقي، وذلك في إطار مشاركة الوكالة في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين حول المناخ "كوب31" المنعقد بأنطاليا.وسلّطت المداخلة الضوء على الدور المحوري للوكالة، منذ إحداثها سنة 1985، في تطوير النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة على امتداد أربعة عقود، باعتبارها مؤسسة وطنية متخصصة تضطلع بالتخطيط والتنسيق الفني وإعداد البرامج الوطنية وتنفيذها، ومرافقة المستثمرين ومتابعة المشاريع، بما ساهم في إرساء منظومة وطنية داعمة للتحول الطاقي.واستعرضت الوكالة أبرز البرامج والآليات التي ساهمت في تطويرها وتنفيذها، ومنها برنامج "PROSOL" لتعميم استعمال سخانات المياه بالطاقة الشمسية، الذي مكّن من تجهيز أكثر من مليون أسرة، وبرنامج دعم إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في القطاع السكني "PROSOL ELEC"، الذي تجاوزت قدرته المركبة 500 ميغاواط لفائدة أكثر من 200 ألف أسرة.كما تطرّقت إلى برامج النجاعة الطاقية في قطاعات الصناعة والبناء والنقل والإنارة العمومية، وإلى آليات التمويل والحوافز، لا سيما عبر صندوق الانتقال الطاقي، وتعزيز الشراكة مع القطاع البنكي والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.وأكدت مداخلة ممثلة الوكالة أهمية دور المؤسسة في ترجمة التوجهات والاستراتيجيات الوطنية إلى برامج ومشاريع عملية، وفي ربط أولويات الانتقال الطاقي بأهداف المساهمة المحددة وطنيا الثالثة، بما يعزز مساهمة قطاع الطاقة في تحقيق الأهداف المناخية لتونس.وخلصت إلى أن نجاح الانتقال الطاقي يرتكز على استمرارية المؤسسات الوطنية المتخصصة، وتراكم الخبرات الفنية، وتطوير آليات التمويل، وإشراك القطاع الخاص، وتحويل الأهداف الاستراتيجية إلى مشاريع ملموسة وقابلة للتمويل والقياس.