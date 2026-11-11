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"الوقاية والرعاية المبكرة تحميك من السكري ومضاعفاته" شعار احتفال هذا العام باليوم العالمي للسكري

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 18:03 قراءة: 1 د, 48 ث
      
تحت شعار "الوقاية والرعاية المبكرة تحميك من السكري ومضاعفاته"، تحيي تونس، مع سائر بلدان العالم، اليوم العالمي للسكري الموافق ل14 نوفمبر من كل سنة، وذلك للتأكيد على أهمية الوقاية في الحد من خطر الإصابة بالسكري أو تأخير ظهوره، عبر ترسيخ نمط عيش سليم وعادات وسلوكيات صحية والتشجيع على تعزيز التقصي والتشخيص المبكر، مع توفير رعاية ملائمة لتعديله والتوقي من مضاعفاته ومخلفاته الخطيرة.


ولفتت ورقة اعلامية لإدارة الرعاية الصحية الأساسية التابعة لوزارة الصحة في هذا الصدد الى ان 15.5 بالمائة من التونسيين الذين أعمارهم 15 سنة فما فوق يشكون من داء السكري، ونصفهم لا يعلمون ذلك بحسب آخر مسح صحي أنجز سنة 2016.


ودعت، الإدارة، بالمناسبة، الى ضرورة التوقي من الأمراض غير السارية، ولا سيما مرض السكري صنف 2، من خلال تبني نمط عيش سليم وعادات صحية، على غرار التغذية المتوازنة التي تتضمن الخضروات والفواكه مع الزلاليات والنشويات، وتجنب النهم والتخمة، مع التقليل من استهلاك المواد الغنية بالسكريات كالسكر سريع الامتصاص والمشروبات الغازية، وبالدهون المشبعة والمقليات، والمنتوجات المصنعة.


كما أوصت بممارسة نشاط بدني ملائم وبصفة منتظمة (كالمشي لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا) ومكافحة السمنة التي تعد من أهم عوامل الاختطار وتجنب التدخين والكحول والتوتر والضغط النفسي مؤكدة في ذات السياق على أهمية تقصي السكري ابتداء من سن ال35 سنة لدى العموم وقبل هذا العمر عند وجود أعراض أو عوامل إختطار، للكشف عن الحالات في المراحل الأولى وقبل بلوغ طور المضاعفات التي قد تمس القلب والشرايين والعينين والكلى والاعصاب والأطراف.

وشددت ادارة الرعاية الصحية الأساسية على أهمية تقبل المرض والتعايش معه عبر التثقيف الصحي والمشاركة الفعلية في العلاج والقيام بالمتابعة الذاتية لتعديل نسب السكر في أسرع وقت الى جانب الالتزام بتوجيهات الطبيب وتناول الأدوية بدقة وانتظام، وإحترام مواعيد عيادات المتابعة وإجراء التحاليل الدورية وزيارة أخصائي التغذية.

وأكدت الورقة الإعلامية كذلك على دور الأسرة والمجتمع في ترسيخ نمط عيش سليم ونشر ثقافة التقصي لدى العموم، فضلا عن دورهم المحوري في الإحاطة بمرضى السكري خاصة من الجانب النفسي ومساعدتهم على الالتزام بالحمية وبرنامج العلاج.

وللاشارة، أعدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بهذه المناسبة برنامجا ثريا يشمل تنظيم تظاهرات جهوية ومحلية بكافة الجهات، كالأيام المفتوحة للتوعية والتحسيس، والقوافل الصحية وحملات التقصي، والدورات التكوين والتظاهرات العلمية، اضافة الى تنظيم يوم مفتوح للعموم للتوعية وتقصي السكري، وذلك يوم 14 نوفمبر الجاري شارع الحبيب بورقيبة بتونس

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