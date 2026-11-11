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القبض على جزائري مصنف خطير جدا ضالع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 12:54 قراءة: 0 د, 41 ث
      
ألقي القبض على جزائري مصنف خطير جدا ضالع في العديد من العمليات الإجرامية وًخاصة في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وفق ما أفاد به اليوم الأربعاء، مصدر أمني لوكالة تونس افريقيا للأنباء.


وأوضح المصدر ذاته أن المعني صدرت في شأنه عديد مناشير التفتيش لدى الوحدات الأمنية الجزائرية ، مشيرا أن عملية القبض عليه تمت من طرف الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بعد عمل استعلامي ميداني دقيق وفي إطار عملية نوعية بجهة سهلول من ولاية سوسة.


كما تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بالمحمدية إقليم بنعروس من الكشف عن وفاق إجرامي، والإطاحة برجلين وإمرأة، وحجز قرابة 7000 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع وكمية من الكوكايين ومخدر القنب الهندي ومبلغ مالي من العملة التونسية يناهز ال 25 ألف دينار.


وبمراجعة ممثل النيابة العمومية ببن عروس أذن باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، وفق ذات المصدر.


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