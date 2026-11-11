تنظم جمعية الفنون للتنشيط الثقافي والمسرحي بأريانة، الدورة الاولى من "مهرجان سينما الورد بأريانة" من 19 الى 22 نوفمبر 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس ودار الجمعيات بأريانة.ويتنزل مهرجان سينما الورد باريانة"، وفق الجمعية، في إطار حرص هذه الاخيرة على إثراء المشهد الثقافي والفني والمسرحي بولاية أريانة، على قاعدة التوق المشترك مع سائر الفاعلين بالجهة من مؤسسات ومنظمات ومبدعين ورواد ثقافة وفكر وفن.وتتطلع الجمعية الى ان يكون هذا المهرجان "علامة مضيئة في مجال البحث والتعمق في رافد من روافد الموروث الثقافي والحضاري المتمثل في الورد، الذي تحفطه الذاكرة الجماعية بالمدينة منذ قرون"، مشيرة الى ان "الذاكرة لا تزال تخبرنا أن صنفا من الورد قد شق الفضاء الجغرافي الواسع من تركيا إلى الأندلس الى المغرب العربي حتى استقر به الترحال بأريانة فاحضتنته بتربتها ومائها وهوائها ورعايتها حتى أضحت مدينة الورود".ويهم مهرجان سينما الورد بأريانة فن الصورة والإبداع السمعي البصري من خلال إقامة ورشة في فن الصورة وتقنياته وإنتاج شريط وثائقي يدور حول الورد إلى جانب عرض سلسلة من الأفلام التونسية والتعمق في مضامينها والاحتفاء بالطاقات الإبداعية التي اجتمعت في تأليفها وإخراجها وتصويرها وتركيبها وتأدية الأدوار فيها.ويتوجه مهرجان سينما الورد بأريانة إلى الطاقات الناشئة لتنمية المهارات في فن ما فتئ يزهر ويتطور ويتسع مداه وتتعدد مجالاته ليقترن فيه الجمال بالتقنية والمهارة الإبداعية بالذكاء الاصطناعي وتتقاطع فيه معاني الأصالة بمقومات الحداثة.ويسعى مهرجان سينما الورد بأريانة الى ان يشكل إضافة واستكمالا وتواصلا مع جهود متراكمة تبذلها وتطورها منذ سنوات فعاليات محلية وجهوية من أجل إحياء الورد والاحتفاء به وتنمية تكاثره وتوسيع مجالات استعماله.