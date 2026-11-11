Babnet   Latest update 15:10 Tunis

الدورة الاولى من مهرجان "سينما الورد بأريانة" من 19 الى 22 نوفمبر 2026

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6af45560b41730.22892818_qfgmjinopelkh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 14:14 قراءة: 1 د, 14 ث
      
تنظم جمعية الفنون للتنشيط الثقافي والمسرحي بأريانة، الدورة الاولى من "مهرجان سينما الورد بأريانة" من 19 الى 22 نوفمبر 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس ودار الجمعيات بأريانة.


ويتنزل مهرجان سينما الورد باريانة"، وفق الجمعية، في إطار حرص هذه الاخيرة على إثراء المشهد الثقافي والفني والمسرحي بولاية أريانة، على قاعدة التوق المشترك مع سائر الفاعلين بالجهة من مؤسسات ومنظمات ومبدعين ورواد ثقافة وفكر وفن.


وتتطلع الجمعية الى ان يكون هذا المهرجان "علامة مضيئة في مجال البحث والتعمق في رافد من روافد الموروث الثقافي والحضاري المتمثل في الورد، الذي تحفطه الذاكرة الجماعية بالمدينة منذ قرون"، مشيرة الى ان "الذاكرة لا تزال تخبرنا أن صنفا من الورد قد شق الفضاء الجغرافي الواسع من تركيا إلى الأندلس الى المغرب العربي حتى استقر به الترحال بأريانة فاحضتنته بتربتها ومائها وهوائها ورعايتها حتى أضحت مدينة الورود".


ويهم مهرجان سينما الورد بأريانة فن الصورة والإبداع السمعي البصري من خلال إقامة ورشة في فن الصورة وتقنياته وإنتاج شريط وثائقي يدور حول الورد إلى جانب عرض سلسلة من الأفلام التونسية والتعمق في مضامينها والاحتفاء بالطاقات الإبداعية التي اجتمعت في تأليفها وإخراجها وتصويرها وتركيبها وتأدية الأدوار فيها.

ويتوجه مهرجان سينما الورد بأريانة إلى الطاقات الناشئة لتنمية المهارات في فن ما فتئ يزهر ويتطور ويتسع مداه وتتعدد مجالاته ليقترن فيه الجمال بالتقنية والمهارة الإبداعية بالذكاء الاصطناعي وتتقاطع فيه معاني الأصالة بمقومات الحداثة.

ويسعى مهرجان سينما الورد بأريانة الى ان يشكل إضافة واستكمالا وتواصلا مع جهود متراكمة تبذلها وتطورها منذ سنوات فعاليات محلية وجهوية من أجل إحياء الورد والاحتفاء به وتنمية تكاثره وتوسيع مجالات استعماله.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339504

babnet

كل الأخبار...

15:10 - سوسة: تواصل حصص المدرسة الحقلية حول "المحافظة على الموارد الجينية المحلية للحبوب وتثمينها"
14:45 - جرجيس ... تكوين نحو 400 أخصائي اجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية
14:34 - مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية: نواب يطالبون بتحديث الإدارة وتعزيز الأمن السيبرني ودفع إرساء التنمية في الجهات
14:14 - الدورة الاولى من مهرجان "سينما الورد بأريانة" من 19 الى 22 نوفمبر 2026
14:08 - تطاوين: جلسة عمل حول توزيع الاعتمادات المرصودة للبرنامج الجهوي للتنمية لسنة 2026
13:38 - البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ينظم يوم 16 نوفمبر 2026 حفل إطلاق برنامج "تمويل الاقتصاد الأخضر في تونس"
13:12 - الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تستعرض التجربة التونسية في الانتقال الطاقي خلال مؤتمر كوب31 بانطاليا التركية
12:54 - القبض على جزائري مصنف خطير جدا ضالع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة
12:42 - الاولمبي الباجي يعلن عن فك الارتباط مع المدرب ناصيف البياوي
12:36 - تحذير لمستخدمي Gmail.. اختراق جديد قد يكشف رسائلكم الخاصة
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
مشروع قانون المالية لسنة 2027
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 | 1 جمادى الثاني 1448
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:15
14:53
12:10
06:53
05:24
الرطــوبة:
% 30
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-16
29°-19
26°-16
26°-16
26°-16
  • Avoirs en devises 24027,0
  • (10/11)
  • Jours d'importation 91
  • 1 € = 3,37306 DT
  • (10/11)
  • 1 $ = 3,01390 DT
  • Solde Compte du Trésor     (10/11)     1146,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (10/11)   29144 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
All radio
All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab