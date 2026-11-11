الاولمبي الباجي يعلن عن فك الارتباط مع المدرب ناصيف البياوي

أعلنت الهيئة التسييرية للأولمبي الباجي، اليوم الأربعاء، عن إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع مدرب فريق أكابر كرة القدم، ناصيف البياوي، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للنادي على شبكة التواصل الاجتماعي.وتقدمت هيئة الأولمبي الباجي بالشكر إلى المدرب ناصيف البياوي والإطار الفني المرافق له.يُذكر أن الأولمبي الباجي يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب العام لبطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 3 نقاط.