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وزارة التربية تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 14 مهندسا معماريا أوّلا بسلك المهندسين المعماريين للإدارة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 11 Novembre 2026 - 16:34 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تفتح وزارة التربية يوم 31 ديسمبر 2026 والايام الموالية، مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين معماريين أولين بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.


وضبط قرار وزير التربية المؤرخ في 6 نوفمبر 2026 والصادر بالرائد الرسمي (109)، امس الثلاثاء، عدد الخطط المراد سدّ شغورها تحدد بـ14 خطة.



وحدد قرار وزير التربية ختم قائمة الترشحات لهذه المناظرة، عن بعد يوم 30 نوفمبر 2026 فيما تحدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 4 ديسمبر 2026

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