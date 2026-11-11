صفاقس ... ملتقى حول تسهيل الإجراءات الديوانية وتعزيز مرافقة المؤسسات المصدّرة

نظم الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، أمس الثلاثاء، بالشراكة مع الإدارة العامة للديوانة ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية، ملتقى حول "التصدير في علاقة مع الديوانة"، خصص لبحث سبل تبسيط الإجراءات الديوانية وتيسير عمليات التصدير وتحسين مرافقة المؤسسات المصدّرة.وشارك في الملتقى والي صفاقس، محمد الحجري، ورئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنور التريكي، والمتفقدة العامة لقسم الإدارات الفنية بالإدارة العامة للديوانة العميد، ريم العمدوني الحوات، والممثل المقيم لمؤسسة كونراد أديناور بتونس ميخائيل باور، إلى جانب إطارات ديوانية وأصحاب وممثلي مؤسسات مصدّرة وهياكل اقتصادية وتجارية بالجهة.وأكد المتدخلون على أهمية تطوير الصادرات باعتبارها رافدا استراتيجيا لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية المؤسسات وخلق فرص العمل وتحسين حضور تونس في الأسواق الدولية.وتناول الملتقى، من خلال مداخلتين، القوانين والتسهيلات الديوانية لفائدة المصدرين وآليات التصرف في النزاعات الديوانية وسبل مرافقة المؤسسات المصدّرة.وتركز النقاش على تبسيط إجراءات التخليص الجمركي وحسن استغلال الأنظمة الديوانية المتاحة واختيار الآليات الملائمة لطبيعة نشاط المؤسسات وشروط الانتفاع بها فضلا عن ضرورة إلمام المصدرين بالإجراءات المتعلقة بالتصنيف التعريفي للبضائع ومنشئها وقيمتها المصرح بها والوثائق الثبوتية المطلوبة والقواعد المنظمة للأسواق المستهدفة.كما تم الإعلان عن إجراءات تطويرية مرتقبة في عمل المصالح الديوانية واختتمت الأشغال بالاستماع إلى شهادات عدد من المؤسسات المصدّرة وتدارس الملاحظات والتوصيات المنبثقة عن الحوار مع إطارات الديوانة.