جرجيس ... تكوين نحو 400 أخصائي اجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية

احتضنت مدينة جرجيس، من 4 إلى 8 نوفمبر 2026، دورة تدريبية جديدة في إطار برنامج "تحويل" TRANSFORM))، المخصص لبناء القدرات في مجال الحماية الاجتماعية بمشاركة أخصائيين اجتماعيين من ولايات الجنوب التونسي.ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات العاملين في الخطوط الأمامية والارتقاء بجودة خدمات الحماية الاجتماعية الموجهة إلى الأطفال والأسر التونسية في وضعيات الهشاشة ومحدودي الدخل.وتشرف وزارة الشؤون الاجتماعية، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) على تنفيذ هذا البرنامج الذي مكن، منذ انطلاقه سنة 2023، من تكوين نحو 400 أخصائي اجتماعي من خلال تنظيم أربع دورات تدريبية سنويا شملت مختلف ولايات الجمهورية.وبرنامج "تحويل" هو برنامج دولي للتكوين وبناء القدرات في مجال الحماية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الكفاءات الفردية والمؤسساتية لدى العاملين وصناع القرار بما يساعد على تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وتحسين نجاعتها وفاعليتها.ولا يقتصر البرنامج على تقديم المعارف النظرية بل يعتمد أيضا على التعلم التطبيقي وتبادل الخبرات وتنمية مهارات القيادة وإحداث التغيير في منظومات الحماية الاجتماعية.