شبكة المعاهد الثقافية الوطنية للاتحاد الأوروبي تطلق دعوة لتقديم مقترحات مشاريع مبتكرة في اطار «فضاءات الثقافة الأوروبية 2027»

أطلقت شبكة المعاهد الثّقافية الوطنيّة للاتّحاد الأوروبي دعوة لتقديم مقترحات مشاريع مبتكرة في اطار «فضاءات الثّقافة الأوروبية 2027»، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي. علما أنّ آخر أجل لتقديم الترشحات تحدد بيوم 29 جانفي 2027.وتوفر دعوة شبكة المعاهد الثّقافية الوطنيّة للاتّحاد الأوروبي ("EUNIC" EU National Institutes for Culture)، الفرصة من جديد، أمام الفاعلين والفاعلات التونسيين في المجال الثقافي لتطوير مشاريع مبتكرة تفتح آفاقا للتعاون والتبادل بين المجتمعات باعتبار ان الثقافة تجمع الناس وتفتح باب الحوار وتعطي مساحة للإبداع.وتهدف هذه الدعوة إلى دعم مشاريع التعاون الثقافي في مجالات مختلفة، من بينها "الحقوق الثقافية وحرية الإبداع الفني" و"مشاركة الشباب والحوار بين الثقافات وتعزيز السلم" و"حماية التراث الثقافي والتعريف به" و"الابتكار والتحوّل الرقمي والبيئي في القطاعات والصناعات الثقافية والإبداعية" و"تطوير مهارات المهنيين في المجال الثقافي وتعزيز قدراتهم".وتولي هذه الدّعوة اهتماماً خاصاً بجنوب البحر الأبيض المتوسط، من خلال دعم مشاريع تعزّز الحوار الثقافي وتُرسّخ شراكات مستدامة.ويمكن للمهتمين الاطّلاع على شروط المشاركة وكيفية تقديم الترشحات على الرابط التاليويُموَّل برنامج «فضاءات الثقافة الأوروبية» بشكل مشترك من برنامج «أوروبا المبدعة»، بالتنسيق مع المديرية العامة للتربية والشباب والرياضة والثقافة بالمفوضية الأوروبية.