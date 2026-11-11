المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني ينظم دورات تكوينية حول النشر العلمي

ينظم المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني، سلسلة من الدورات التكوينية الحضورية تحت عنوان "النشر العلمي بذكاء ... السياسات والأدوات والأخلاقيات وتعزيز الظهور العلمي للباحثين اليوم"، وذلك من 16 إلى 20 نوفمبر 2026.وتهدف هذه الدورات إلى التعريف بالسياسات والأدوات المعتمدة في مجال النشر العلمي وتعزيز الوعي بأخلاقيات البحث والنشر إلى جانب تمكين الباحثين من آليات تحسين ظهور إنتاجهم العلمي وانتشاره.ويتضمن البرنامج خمس حصص تكوينية، تنطلق، يوم 16 نوفمبر الجاري، بالمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات وتتواصل يوم 17 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير ويوم 18 نوفمبر بكلية العلوم بقابس ويوم 19 نوفمبر بكلية العلوم بقفصة، على أن تختتم يوم 20 من نفس الشهر بكلية الطب بتونس.وتنتظم جميع الحصص من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى منتصف النهار والنصف، وهي مجانية، على أن يتم التسجيل عبر رابط يتاح خلال الحصة التكوينية المعنية ويكون مفعلا خلال يوم انعقادها فقط.